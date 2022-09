Hokejový tréner Andrašovský: V práci s mládežou nás o chvíľu predbehne Maďarsko

Minulú sezónu dostal ponuku od českého ženského hokeja a v pozícii asistenta trénera cestoval na majstrovstvá sveta žien do Dánska. Po boku kanadskej trénerky Carly MacLeodovej sa podieľal na historickom bronzovom úspechu českej ženskej reprezentácie.

Podieľali ste sa na bronzovom úspechu českého ženského tímu ako asistent hlavnej trénerky Carly MacLeodovej z Kanady. Ako hodnotíte túto skúsenosť?

Veľmi príjemne, pretože trénerka nám ukázala úplne iný smer trénovania, ktorý sme sa naučili v chlapskom hokeji alebo celkovo z mojej trénerskej kariéry. Kanaďanka mala úplne odlišný prístup.

So ženami som spolupracoval od minulého roku. V osemnástke som hlavný tréner a absolvovali sme zopár turnajov. Zopár sa nám podarilo aj vyhrať. To, čo však MacLeodová dokázala s tímom sme ešte nezažili. Bolo to niečo nové a veľmi inšpiratívne.