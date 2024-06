Vavro si bol istý, že gól Belgicka platiť nebude: Povedal som Miňovi, aby to išiel riešiť

Belgičanov tím šokujúco prehral v prvom zápase EURO 2024 (ME vo futbale) 0:1 so Slovenskom , za ktoré skóroval Ivan Schranz.

"Išiel som loptu odkopnúť do outu a on si ju posunul rukou. Nechcel som však prestať hrať, vieme že je tu VAR a tak som nechcel hrať na červenú kartu.

To by som riskoval v postupovom zápase a v tomto by nám stačil aj ten bod. Povedal som Miňovi, aby to išiel riešiť, nakoniec to skontrolovali. Bol som istý, že zahral s tou rukou," povedal Vavro po zápase v mixzóne.