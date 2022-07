Inšpirovali ho Húska a Tomek. Mladý brankár zabojuje v kempe Los Angeles Kings

Ako ste sa dostali k brankárskemu postu?

Od malička som chcel byť brankárom. Základom je naučiť sa dobre korčuľovať. Otec ma nechcel pustiť do brány a dbal na to, aby som sa to poriadne naučil. Do určitého veku som hral ako obranca. Vždy ma to však ťahalo do brány.

Páči sa mi, že brankári môžu mať výstroj s vlastným dizajnom. Každý si navrhne čo chce. Vďaka dizajnu dá do povedomia svoju identitu.

Brankársky post je zaujímavý aj preto, lebo vie byť kľúčovou postavou v zápasoch. Aj kvôli tomu som sa rozhodol pre túto pozíciu.

Aké motívy sú na vašej prilbe?