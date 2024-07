Fantastická Tour v podaní Pogačara. Konkurenciu rozdrvil aj v záverečnej časovke

Mali sme to celý čas pod kontrolou. Je to prvá Grand Tour, na ktorej som bol každý deň sebavedomý.

Pogačar žije v Monaku, kde štartovala nedeľňajšia etapa a tak veľmi dobre pozná miestne cesty.

"Dnes som sa v Monaku cítil veľmi dobre, štartovali sme tam, kde štartuje F1, na najlepšom okruhu sveta.

Tuto trasu poznám veľmi dobre, išiel som ju nespočetnekrát, takže som nechcel prepásť šancu na víťazstvo. Vyhral som Giro aj Tour, je to neuveriteľné.

Aj keby som vyhral iba Giro, bol by to skvelý rok, ale teraz je to na úplne inej úrovni. Raz by som chcel vyhrať aj dúhový dres, ale na to je ešte čas," pokračoval.