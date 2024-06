Evenepoel záverečné stúpanie nezvládol a prepadol sa, triumf oslavuje Roglič

Rogličov doteraz najväčší súper Remco Evenepoel z Belgicka (Soudal Quick-Step) zaostal v záverečnom stúpaní do cieľa.

Jazdec tímu Bora-Hansgrohe triumfoval po špurte do kopca a 155,3 km dlhú trasu z Albertville do Samoëns zvládol za 4:29:16 hodiny.

V sobotu bola na programe náročná etapa s troma stúpaniami 1. kategórie a záverečným do Samoëns najvyššej (9,9 km, 9,0%).

Už od štartu sa začalo stúpať a tak prišlo aj k množstvu útokov, nakoniec sa na čele vytvorila desaťčlenná skupina.

Pelotón si musel dávať pozor najmä na Marca Solera, keďže ten mal v celkovom poradí manko len 3:45 minúty na Rogliča.

Únik mal v polovici etapy pred druhým stúpaním na Côte d'Araches náskok tri a pol minúty.

V balíku udávala tempo Bora, no náskok úniku bol v 50 km pred cieľom už 4:30 min.

Na treťom kopci Col de la Ramaz (14 km, 7,0%) vyrazil Soler a rýchlo si vypracoval slušný náskok pred prenasledovateľmi.

Pelotón v tej chvíli strácal už päť minút. Soler išiel sám aj do záverečného stúpania, no to už zabrali aj pretekári na celkové poradie a začali sa mu približovať.