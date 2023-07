Bez vody cítiš, že sa varíš, vravel Belgičan. Víťaza etapy inšpiruje zosnulý kamarát

"V jednom momente som cítil niečo zvláštne. Pri zjazde sa to zhoršilo, sotva som bicykel ovládal. Potom som videl, že mám defekt... Škoda, je to premárnená šanca," reagoval 33-ročný cyklista po dojazde v meste Bilbao.

Dúfal som, že sa mi to podarí v prvých dvoch etapách v Baskicku, ale nevyšlo to. Teraz však prišla moja chvíľa," cituje Bilbaa Het Nieuwsblad.

Na uctenie pamiatky svojho kolegu nastupujú pretekári Bahrainu Victorious s hashtagom #RideforGino a takisto nemajú jazdca, ktorého štartové číslo končí jednotkou, ako tomu zvyčajne je v prípade lídra tímu.

Pokračuje v jeho odkaze

Ešte pred začiatkom Tour, počas prezentácie tímov, sa Mikel Landa vyjadril, že každý deň pôjdu jazdci Bahrainu naplno, aby si uctili Ginovu pamiatku.

V 10. etape to do bodky potvrdili, snažili sa dostať do úniku. Tak, ako to vyšlo Bilbaovi to mohlo vyjsť Landovi, Matejovi Mohoričovi či Fredovi Wrightovi. Bilbaovi však trať najlepšie sedela, keďže sa do cieľa klesalo.

Jeho triumf má aj charitatívny rozmer k čomu ho inšpiroval zosnulý kamarát.