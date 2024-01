Vyhral etapu na Tour, bojoval aj o cenný dres. Táto sezóna bude jeho posledná

"Mám veľkú motiváciu dosiahnuť ešte nejaké úspechy," uviedol Geschke, ktorý začne sezónu 16.-21. januára na pretekoch Tour Down Under.

V pláne má štart na Giro d´Italia a v prípade, že bude vo forme, chcel by ísť aj na Tour de France. Na najslávnejších pretekoch sveta by to bola už jeho 12. účasť.