Cyklistická legenda Svorada: Skôr či neskôr na bicykli spadneme všetci

Bol prvý Slovák, ktorý vyhral etapu na slávnych cyklistických pretekoch Tour de France. Dokonca jednu z najsledovanejších – poslednú s cieľom na Elyzejských poliach. "Šprintér nesmie ukázať strach," hovorí v podcaste Vykroč cyklistická legenda JÁN SVORADA, torého zdobí 75 víťazstiev v profesionálnom pelotóne. Českého profesionálneho cyklistu Petra Vakoča zrazilo pri tréningu v Južnej Afrike v roku 2018 nákladné auto a zlomilo mu 6 stavcov. Musel absolvovať 3 operácie. Zdalo sa, že nebude chodiť a má po kariére. Už po 16 mesiacoch od zrážky sa však vrátil a absolvoval profesionálne preteky. Počas zotavovania sa jazdil v ľahu na bicykli, ktorý mal pripevnený na stene, pričom mal na krku sadrový golier. Pád mu vraj pomohol uvedomiť si, aká je cyklistika krásna a vrátiť pocity, ktoré sa rokmi jazdenia vytratili. O akých pocitoch to Petr Vakoč hovoril? Je cyklistika krásna aj napriek toľkému utrpeniu?

Som presvedčený o tom, že cyklistika je veľmi krásny šport. Dá sa robiť nielen na maximálnej výkonnostnej úrovni, ale jej krása spočíva najmä v tom, že do prírody a za krásami okolitej krajiny dokáže pritiahnuť masy, mladých aj starších, jednotlivcov, aj celé rodiny. Každý hobby cyklista, alebo cyklo-turista má príležitosť počas jazdy vnímať to, čo ponúka okolie, preciťovať vône a výhľady do krajiny, a zo sedla svojho bicykla si vychutnať oveľa viac ako napríklad chodec. Ja sám si tento krásny šport po kariére vychutnávam oveľa intenzívnejšie ako počas nej.

Pochádzate zo športovej rodiny, váš otec Ján bol československým reprezentantom v cyklistike. Ako si spomínate na detstvo v Bratislave, rodinu v ktorej ste vyrastali a prvé dotyky s organizovaným športom? Šport bol pevnou súčasťou života našej rodiny, a to najmä vďaka otcovi, ktorý bol československým reprezentantom a zúčastnil sa aj na Pretekoch mieru. Otec ma odmalička viedol ku športu, pričom aj mňa samého aktívny pohyb veľmi bavil, na rozdiel od mojej sestry, ktorá k nemu neinklinovala. Otec ma však chcel nasmerovať inam, než k cyklistike, ktorá je veľmi ťažký šport. Začal som preto s hokejom, a to v Slovane Bratislava. Výraznejší úspech sa mi však v hokeji nepodarilo dosiahnuť a v hlave som stále nosil myšlienku presadiť sa viac individuálne. Vtedy som ešte netušil, že aj cestná cyklistika je kolektívny šport. Po dvoch rokoch som s hokejom skončil a začal bicyklovať. Otcovi tak neostalo nič iné, než ma podporovať aj v tomto športe a musím povedať, že to, kam som sa v cyklistike dostal, je z veľkej časti zásluha jeho podpory, myšlienok, rád a všetkého, čo mi bol schopný odovzdať. Veľký talent ste ukazovali už ako junior, v 18-tich rokoch ste skončili piaty na juniorských MS. Potom ste v rokoch 1987-1990 pôsobili vo vojenskom tíme Dukla Brno. Ako vás formovalo toto obdobie? Na mladosť spomínam veľmi rád. Kolektív v oddiele cestnej cyklistiky v Interi Bratislava bol vynikajúci, vládla tam priateľská atmosféra, rád som sa zúčastňoval na tréningoch a pretekov. V tom čase bola v športe úplne iná situácia ako dnes, šport bol organizovaný najmä štátom, existovali tréningové strediská mládeže či strediská vrcholového športu, bolo omnoho viac tímov aj pretekov.

Sezóna sa začínala už v apríli pretekmi Brno-Bíteš-Brno, potom nasledovalo viacero ďalších pretekov, vrátane kritérií a časoviek. Konkurencia bola značná a nebolo jednoduché dostať sa na majstrovstvá republiky. Na to bolo potrebné mať najskôr výkonnostnú triedu v kategórii dospelých, a až potom sa mohol cyklista zúčastniť veľkých celoštátnych pretekov. Aj premávka na cestách bola v tom čase výrazne pokojnejšia ako dnes, jazdilo sa bezpečnejšie. To bolo benefity éry, v ktorej som vyrastal. Bol som zaradený do juniorskej reprezentácie a vydarili sa mi majstrovstvá sveta v Casablance. Výkonmi som na seba upozornil a dostal sa na vojenčinu do Dukly Brno, kde som naďalej zlepšoval výkonnosť a potvrdil opodstatnenosť svojej nominácie do československej reprezentácie v kategórii dospelých. Celé to postupne smerovalo až k môjmu prvému významnému úspechu, keď som v roku 1990 vyhral v celkovom poradí veľmi populárne Preteky mieru. Po nich som sa posunul až do najvyššej kategórie cestnej cyklistiky, k profesionálom.

Preteky mieru boli najväčšie amatérske etapové preteky planéty, ktoré sa organizovali od roku 1948. Jazdili sa vždy v máji, väčšinou v Československu, Poľsku a Nemecku, občas v Sovietskom zväze z. Pre cyklistov socialistického bloku boli veľmi prestížne. Hovorilo sa im aj Tour de France Východu. Celkovým víťazom sa stal iba jeden Slovák. Podarilo sa vám to vo veku 21 rokoch. Preteky boli čiastočne spolitizované, ako ich však vnímali cyklisti, v čom boli pre vás výnimočné? Preteky mieru boli najväčšie preteky, aké v tom čase mohol amatérsky cyklista absolvovať. A keďže boli exportnou prezentáciou vtedajšej socialistickej spoločnosti, istý politický tlak tam bol. Na druhú stranu, boli to kvalitné preteky. Z krajín socialistického tábora sa na nich zúčastňovali najlepší pretekári, a to až do staršieho veku, ako napríklad skúsený Suchoručenkov, Ludwig či Ampler, alebo naši Sýkora, Škoda a ďalší.

