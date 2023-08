Nikdy by som ich nevzal spolu. Budú spory, vraví Boonen. Môže uspieť tím s tromi lídrami?

Vtedy to bol Evenepoel a Wout van Aert. Pred pretekmi brali otázky ohľadom lídra s humorom. V pretekoch však všetko zvládli. Keď Evenepoel zrýchlil, šiel si po titul.

GLASGOW, BRATISLAVA. Keď sa vlani stal Remco Evenepoel majstrom sveta v cyklistike, bol to pre belgický tím splnený sen. Belgičania sú na šampionáte zakaždým favoriti, majú silný tím, no často ich o zlato niekto oberie.

Teraz neriešia fanúšikovia otázku, či môže znovu získať dúhový dres Belgičan, ale ktorý z nich to bude.

Tento rok to Belgičania posunuli na vyššiu úroveň. Na MS budú mať nie dvoch ale až troch lídrov.

Športový riadieľ belgickej reprezentácie Sven Vanthourenhout má na jednej strane luxus v tom, že nemá núdzu o kvalitných pretekárov. Na druhej strane zvládnuť taký hviezdy tím nie je jednoduché a prináša to viac problémov.

Jeho nomináciu viaceré osobnosti kritizujú práve pre výber typovo rovnakých lídrov.

„Všetci si to miesto zaslúžili. Lenže ja by som takéto rozhodnutie nikdy neurobil. Na majstrovstvá by som nevzal Philipsena a van Aerta spolu. Nikdy,“ vravel bývalý majster sveta Tom Boonen pre Sporza.