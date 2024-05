Medzi striedačkami bojoval o hokejku Cehlárika. Rusnák: Otec mi nikdy nepomohol

Áno, tak ja som nezažil takú hokejovú kariéru, aby som toho mal dosť. Stojím nohami na zemi a viem, že je to sčasti pre to, že som počas MS spolupracoval pre RTVS a na východ nechodím tak často, väčšinou komentujem len po Banskú Bystricu.

Určite pred prvým zápasom ako hráč. Odohral som ho v Kežmarku, Cíger ma dal na posledných sedem minút, úplne zmrznutého. Ďalší zápas doma proti Slovanu som už bol v tretej päťke. Za Slovan vtedy hrali hráči ako Uram či Döme. Viac som sa pripravoval na ten zápas, väčšiu nervozitu som mal teda vtedy. No pri prvom komentovaní som mal pripravené štyri strany A4, ale teraz už mám o tom úplne všeobecný prehľad a veľa do toho dávam zo seba, a nie nejaké iné dáta.

Áno, vtedy sme s Paľom Gašparom vraveli, že tá hokejová tabuľa, ktorú používame, je najdrahšia reklama. No áno, vtedy som si povedal, že už nič nemôže byť viac, ako keď som bol medzi striedačkami a počas zápasu som mal rôzne vstupy. Vtedy bola sledovanosť okolo milióna a nebolo ľahké takto komentovať, no už ma nič neprekvapí.

Áno, ale zatiaľ ich tam nemám nejako veľa, škoda. Ono, z toho priestoru medzi striedačkami bolo náročné dostať sa aj na WC, neboli tam dvere ani nič, jedine cez ľad a to by som bol ešte slávnejší. A tieto stránky spravia meme aj z väčších maličkostí. Ja som to videl až v stane RTVS, keďže sa mi vybil mobil. (smiech)

Hudy áno a ešte aj Paľo Regenda sa na mňa tak pozeral. Keď sme dostali tri góly od Kazachstanu, tesne pred mojím vstupom mi Hudy povedal: 'No, Ondriku, ta teraz buc mudry'. Ja som sa snažil udržať vnútorný smiech. Mal som zakázané z mojej pozície s kýmkoľvek a akokoľvek komunikovať. Takže aj preto, keď mi niekto niečo povedal, snažil som na to nereflektovať.

Bolo pre teba náročné ísť na hokejovú dráhu s tým že sa voláš Rusnák?

Nebolo to vôbec náročné, keďže do štyroch rokov som vyrastal vo Fínsku. Tam som sa ako tak naučil korčuľovať, respektíve kĺzať sa na ľade. Na Slovensku som začal v Ružinove, kde som ostal do nejakých pätnástich rokov. Odtiaľ som šiel do dorastu Slovana, a tak ďalej až do tohto kresla. Ja som sa to snažil nevnímať. Jasné, počul som milión rečí, že toto preto, lebo tatinko, ale reálne s odstupom času viem, že otec mi nikdy nepomohol.

Jasné, že mi pomohol, ale takto hokejovo ani nie. Vravel mi, že na mňa určite budú tréneri pozerať len pre to, že som Rusnák. Ale aj dnes sa pozrú na mladého Šatan, lebo je to Šatan, alebo Štrbák, ale to je úplne normálne. Keď otec hrá hokej, tak dieťa je s ním od malička v kabíne. Treba sa obrniť od rečí ako korupcia a podobne. Všetko sú to hlúposti.