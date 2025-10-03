Na čo sa díva svet: Macron zdolal Mbappého, u susedov kraľuje hokej a v Austrálii ženy

Zatiaľ čo celosvetovo najsledovanejší televízny šport je futbal, vo viacerých krajinách či regiónoch sa prejavujú miestne špecifiká. Platí to aj pre Slovensko.
Možno to už označiť za súčasť národného folklóru. Máj je lásky a hokeja čas.
Divácky najobľúbenejší šport na Slovensku je ľadový hokej, ktorý počas zápasov slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta pravidelne priláka k obrazovkám aspoň na chvíľu viac než milión divákov.
Zápas Slovenska s Lotyšskom na majstrovstvách sveta v roku 2024 aspoň tri minúty sledovali takmer dva milióny divákov.
Rekordným prenosom v slovenských dejinách zostáva víťazné finále majstrovstiev sveta z roku 2002, keď súboj s Ruskom videlo podľa rôznych zdrojov 2,39 milióna (agentúra Visio) alebo dokonca 3,3 milióna ľudí (denný kontinuálny výskum STV).
U susedov v Česku drží rekord olympijský triumf z Nagana (podľa rôznych prieskumov a metodík od 3,9 do 5,58 milióna). Z pätnástich najsledovanejších priamych prenosov v dejinách Českej televízie je trinásť z hokeja a dva z futbalu.
Popularitu športov medzi televíznymi divákmi v rôznych kútoch sveta mapuje tretí diel minisérie Sportnetu Slávne športové prenosy.
Z globálneho hľadiska je Slovensko trpaslík. Podstatnejší vplyv na „svetové tabuľky“ majú oveľa ľudnatejšie krajiny. Na druhom alebo treťom mieste sa umiestňuje v našich končinách pomerne neznámy kriket, ktorý je veľmi populárny v Indii, Pakistane, Južnej Afrike, Spojenom kráľovstve a Austrálii.
Majstrovstvá sveta v roku 2023 sledovalo len v Indii 518 miliónov divákov. Finálový zápas, v ktorom domáci Indovia podľahli Austrálii, videlo celosvetovo 300 miliónov ľudí a v Indii 59 miliónov ľudí. Na predchádzajúcom šampionáte v roku 2019, ktorý sa konal v Anglicku, videlo len prenosy zo skupinových zápasov 675 miliónov unikátnych divákov.
Aj v krajinách, ktoré si spájame predovšetkým s futbalom, však niektoré štatistiky dokážu prekvapiť.
V Brazílii, krajine päťnásobných majstrov sveta vo futbale, dominujú celkovým televíznym štatistikám telenovely (dostupný je podiel na trhu, nie absolútne čísla), ale hneď za nimi je pohreb trojnásobného majstra sveta Formuly 1 Ayrtona Sennu v máji 1994 a až potom viacero zápasov Brazílie na futbalových šampionátoch.
Torvillová a Dean pred futbalistami
Vo Veľkej Británii je už takmer šesť desaťročí najsledovanejším priamym prenosom aj programom vôbec finále futbalových majstrovstiev sveta z roku 1966, v ktorom Angličania porazili Nemecko 4:2 po predĺžení.
Tento doteraz jediný triumf Angličanov na veľkom turnaji prekonáva aj všetky kráľovské pohreby a svadby. Videlo ho 32,3 milióna divákov.
Pre porovnanie, pohreb kráľovnej Alžbety II. malo v televízii zapnutých v čase najväčšej sledovanosti 28 miliónov ľudí, pričom počet obyvateľov sa za ten čas zvýšil o viac než 13 miliónov.
V 60. rokoch sa podľa údajov Britského filmového inštitútu do prvej dvadsiatky dostal zo športu už len prenos z dostihovej Veľkej národnej a z veslárskych pretekov medzi univerzitami v Cambridgei a Oxforde, v obidvoch prípadoch z roku 1968.
Seriál Slávne športové prenosy
I. diel: Bolo to úžasné a vzrušujúce, hoci víťaza nebolo vidieť
II. diel: Svetu vládne futbal, hoci FIFA preháňala
III. diel: Macron zdolal Mbappého, u susedov kraľuje hokej a v Austrálii ženy
V 70. rokoch sa v tomto rebríčku umiestnili len dva športové prenosy. Na druhom mieste opakované finále Anglického pohára vo futbale medzi Chelsea a Leedsom. Prvý zápas sa skončil remízou 2:2, reprízu vyhrali Londýnčania 2:1.
Na trinástom mieste bol prvý z troch zápasov Muhammada Aliho s Joeom Frazierom. Konal sa 8. marca 1971 v newyorskej Madison Square Garden a Ali v ňom utrpel svoju prvú prehru po 31 víťazstvách v profesionálnom ringu. Kuriozitou je, že v 80. rokoch zastupovala šport iba kvízová relácia A Question of Sport na 17. mieste.
V poslednom desaťročí minulého storočia sa až dva športové prenosy dostali do prvej päťky. Sledovanejší z nich (a celkovo tretím v rebríčku) nebol futbalový zápas alebo niektorý iný tradičný ostrovný šport (kriket, ragby, golf), ale krasokorčuľovanie, konkrétne vystúpenie Jane Torvillovej a Christophera Deana na zimných olympijských hrách v Lillehammeri.
Olympijskí šampióni zo Sarajeva 1984 si pri svojom jednorazovom comebacku vybojovali bronz, ale ten bol pre nich sklamaním a krátko po olympiáde oznámili definitívny koniec kariéry.
Hneď za nimi sa umiestnil zápas Anglicka a Argentíny na majstrovstvách sveta 1998, ktorý Angličania dohrávali bez vylúčeného Davida Beckhama a prehrali v ňom – ako inak – v rozstrele zo značky pokutového kopu.
Prekvapením je, že v rebríčku sa neobjavil žiadny zápas Eura 96, ktoré sa konalo práve v Anglicku. V prvej dekáde 21. storočia bol najsledovanejším športovým prenosom (celkovo 2. miesto) zápas Anglicka s Portugalskom na Eure 2004. Ani nemusíme pripomínať, že aj tam Angličania vypadli na penalty.
Väčšiu radosť im priniesol zápas, ktorý bol v rebríčku na 15. mieste – išlo o finále majstrovstiev sveta v ragby 2003. Angličania kopom Jonnyho Wilkinsona za tri body 28 sekúnd pred koncom predĺženia porazili domácich Austrálčanov 20:17.
O tom, ako sa za vyše dvadsať rokov zmenilo postavenie ženského športu, svedčí, že tento rok je zatiaľ celkovo najsledovanejším prenosom finále ženského Eura. Angličanky v ňom dokázali, že rozstrely im idú lepšie ako ich mužským kolegom a po víťazstve nad Španielskom obhájili titul spred troch rokov. Zápas videlo o 900-tisíc ľudí viac ako spomenuté ragbyové finále.
Práve v Austrálii v historickej sledovanosti kraľujú ženy. Viac ako dve desaťročia zotrvávala na prvom mieste šprintérka Cathy Freemanová, ktorej víťazstvo v behu na 400 metrov na domácej olympiáde v Sydney, kde aj zapaľovala olympijský oheň, sledovalo 8,8 milióna ľudí.
Toto číslo v roku 2023 prekonali futbalistky. Sledovanosť semifinálového zápasu majstrovstiev sveta medzi Matildami, ako sú austrálske hráčky prezývané, a Anglickom kulminovala na 11,14 milióna, pričom priemerný počet divákov počas celého zápasu bol 7,13 milióna.
Už štvrťfinále proti Francúzsku bolo najsledovanejším prenosom od čias Freemanovej a prekonalo prenos z finále Australian Open 2005, v ktorom Lleyton Hewitt podľahol Maratovi Safinovi, aj niekoľkokrát spomínaný ragbyový zápas Austrálie s Anglickom.
Macron zdolal Zidana aj Mbappého
Kuriózne poradie najsledovanejších prenosov majú vo Francúzsku. V prvej desiatke sú celkom pochopiteľne všetky tri finálové zápasy futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta (1998, 2018, 2022), ako aj otvárací ceremoniál vlaňajších olympijských hier v Paríži.
Prvé tri a aj piate miesto však obsadili televízne príhovory prezidenta Emmanuela Macrona v súvislosti s pandémiou COVID-19. Ak by sme to mali vyjadriť zaokrúhleným športovým skóre v miliónoch, Macron vyhral nad futbalom 37:24.
Zaujímavý je rebríček v Japonsku, kde štatistiky od roku 1962 pripravuje spoločnosť Video Research. Nevyhodnocuje počet divákov, ale podiel domácností s televízorom, ktoré danú reláciu videli.
Aj preto sú stále v popredí programy zo 60. rokov, keď bolo vlastníctvo televízora menej rozšírené ako dnes a ponuka programov obmedzená, takže získať vyšší podiel bolo jednoduchšie.
V prvej päťdesiatke rebríčka je 21 športových prenosov, pričom v prvej päťke sú hneď štyri. Celkovo na druhom mieste je finálový zápas vo volejbale žien medzi Japonskom a ZSSR na tokijskej olympiáde v roku 1964 a hneď za ním futbalové stretnutie Japonska a Ruska na MS 2002 a potom jeden wrestlingový a jeden boxerský súboj.
Pre nás možno prekvapujúco je v rebríčku spolu sedem boxerských súbojov, pričom až v šiestich z nich účinkoval niekoľkonásobný profesionálny majster sveta z rokov 1962 až 1968 Masahiko Harada.
Dnes 82-ročný pästiar vybojoval spolu 63 zápasov, takže približne desatina z nich sa dostala do historického rebríčka japonskej televízie.
Okrem volejbalu, futbalu, boxu, wrestlingu a olympijských hier (ceremoniály a kontinuálne prenosy) majú v prvej päťdesiatke zastúpenie aj sumo a bejzbal.
V rozmanitosti športov môže Japonsku konkurovať azda len Švédsko, kde pozíciu najsledovanejšieho športového prenosu v danom roku už zaujali mužský aj ženský futbal, mužská hádzaná, hokej (dokonca aj juniorský), atletika, ženský slalom, biatlon a prenos z majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní.
V prvom polroku 2025 bol najsledovanejší 90-kilometrový diaľkový beh na lyžiach Vasaloppet, ktorý sa koná od roku 1922 a tento rok ho dokončilo vyše deväťtisíc bežkárov.
Aj prípad Japonska ukazuje, že nielen Muhammad Ali, ale aj miestne boxerské hviezdy dokážu prilákať početné televízne publikum. Jasným príkladom sú Filipíny, kde sú síce k dispozícii údaje len za megapolis Manila, ale jednoznačné prvenstvo súboja Mannyho Pacquiaa s Erikom Moralesom z roku 2006 naznačuje, že vo zvyšku krajiny to zrejme nebolo inak.
O to viac, že v prvej päťdesiatke je spolu trinásť zápasov najväčšej hviezdy filipínskeho športu (a neúspešného kandidáta v prezidentských voľbách 2022). Vysokú, aj keď ťažko overiteľnú sledovanosť v rozmedzí 200 až 300 miliónov mali aj súboje čínskych boxerov Cou Š’-minga (olympijský víťaz do 48 kg z rokov 2008 a 2012) a Čchiou Siao-ťünu.
Úplne inak to zase vyzerá u našich severných susedov v Poľsku. Tam by sa rebríček dal zhrnúť do troch bodov: pohreby, futbal a skoky na lyžiach.
Asi nikoho neprekvapí, že najsledovanejším prenosom v poľských dejinách je pohreb pápeža Jána Pavla II., ktorý na štyroch rôznych staniciach videlo približne 21,4 milióna ľudí, čo bolo 90 percent z tých, ktorí v tom čase mali zapnuté televízory.
Potom nasleduje šesť zápasov futbalovej reprezentácie z rokov 2012 až 2018 a za nimi preteky v skokoch na lyžiach na mostíku K120 na zimných olympijských hrách v Salt Lake City, kde získal Adam Małysz striebro. Ďalšie miesto v rebríčku patrí pohrebu prezidenta Lecha Kaczyńského, ktorý zahynul pri leteckej tragédii v Smolensku v apríli 2010.
