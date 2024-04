Trnava túži po víťaznom hetriku i rekorde. Zlomí Gašparík prekliatie proti Ružomberku?

S Trnavou neprehral v uplynulých deviatich zápasoch. Motiváciou pre finalistov bude aj miestenka do predkola Európskej ligy.

KOŠICE. Futbalisti Spartaku Trnava vstúpia do finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu s cieľom stať sa prvým tímom, ktorý dosiahne tri tituly za sebou.

S finálovými zápasmi máme skúsenosti a myslím si, že to môže byť naša výhoda. Verím, že budeme dokonale pripravení a že sa vyvarujeme väčších individuálnych chýb.

"Všetky tie prehry a remízy boli v lige, teraz ideme hrať pohárový zápas. To sú dva odlišné svety. My tieto dve súťaže oddeľujeme a inak sa na ne pripravujeme.

Túto sériu sa hráči Spartaka pokúsia predĺžiť, no ďalšiu by radi ukončili. Nad Ružomberkom nedokázali zvíťaziť v uplynulých deviatich zápasoch, pričom vo všetkých viedol tím tréner Michal Gašparík, ktorý verí, že sa mu podarí doviesť Trnavu k víťazstvu nad MFK v najvhodnejšom čase.

"Myslím si, že ihrisko bude veľmi dobré a to bude naša výhoda. Uplynulé dve ligové prehry proti Žiline a Slovanu Bratislava sme utrpeli na trávnikoch, ktoré neboli najlepšie, no teraz ideme na kvalitný, na ktorom si viac veríme."

Trnavčania sa do finále dostali po tom, čo v dvojzápase zdolali Podbrezovú po výsledkoch 1:0 a 0:0.

"Prvý duel sme, podľa mňa, nezvládli. Išli sme do vedenia, mali sme šance a po prvom polčase už mohlo byť rozhodnuté.

Do odvety sme si brali iba minimálny náskok. Bolo jasné, že hráči Podbrezovej dajú všetku energiu a emócie do toho jedného odvetného zápasu, ktorý by im mohol priniesť historickú účasť vo finále.

Napokon sme dokázali dosiahnuť postupový výsledok, za ktorý sme radi," konštatoval Gašparík, ktorý po príchode na lavičku Trnavy ešte nedoviedol tím k víťazstvu nad Ružomberku. Zatiaľ má proti nej bilanciu 4 remízy a 5 prehier.

Chceme ukázať víťaznú mentalitu, hovorí Smetana

V predošlej sezóne získal víťaz SP miestenku v kvalifikácii Konferenčnej ligy, tentoraz je v hre účasť v prestížnejšej Európskej ligy.

"Všetci vieme o dôležitosti zápasu. Nás teší, že sme sa na finále naladili ligovým víťazstvom nad Podbrezovou 3:2.

Aj vo finále SP chceme ukázať správnu víťaznú mentalitu," uviedol tréner Ondřej Smetana.