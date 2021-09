Darí sa im aj bez najlepšieho strelca ligy. Podceňovaný tím útočí na post lídra

V kádri majú prevažne mladých hráčov. Väčšina z nich v najvyššej súťaži ešte nikdy nehrala. V druhej lige majú vybojovať predovšetkým záchranu, úvod sezóny im však vychádza nad očakávanie. Futbalistom Trebišova patrí po 6. kole druhá priečka. V tabuľke je na tom lepšie len líder z Petržalky, ktorý má na konte o jeden zápas viac. Rovnaká pozícia na konci sezóny znamená účasť v baráži o Fortuna ligu. „Keď sa povie Trebišov, mnoho ľudí má názor taký, aký má. My robíme všetko pre to, aby to tak nebolo,“ hovorí tréner Slavoja Trebišov ONDREJ DESIATNIK.

V druholigovej tabuľke patrí Trebišovu výborné druhé miesto. Čo na to hovoríte? Beriem to reálne. Sme radi, že máme toľko bodov, ale naša hra v niektorých fázach nespĺňa kritériá toho, čím sa chceme prezentovať. Čo to znamená? Môžete byť konkrétnejší? Máme dobré fázy, aj naposledy proti Slovanu U21 bolo tridsať minút výborných. Potom príde slabšia pasáž, po dvoch žltých kartách dostaneme červenú a celé sa nám to rozsype. Uhrali sme to aj trochu so šťastím, ale po hernej stránke to nie je také, ako by som si predstavoval. A určite ani chlapci. Sme tam, kde sme, ale za nami je len šesť kôl. To ešte nič neznamená. Chce to trocha skromnosti, pokory a musíme sa vyvarovať slabších pasáži v zápasoch.

Päť zápasov ste odohrali v domácom prostredí, vrátane súboja s Dubnicou nad Váhou, s ktorou ste si vymenili poradie vzájomných stretnutí. Ktorý duel bol z vašej strany najvydarenejší? Práve ten proti Dubnici. Hrali sme v ňom veľmi dobre, ale zrodila sa remíza. Boli aj zápasy, v ktorých sme nehrali tak dobre, napríklad s Petržalkou. Súper bol lepší a napriek tomu sme vyhrali. To sú také paradoxy.

Desiatnik vidí v hre svojho tímu svetlé stránky i rezervy. (Autor: Peter Cingel)

Proti Slovanu U21 figurovali v základnej zostave len traja hráči, ktorí majú viac než 23 rokov. Najstarší z nich bol 27-ročný Stanislav Danko. Ako vnímate súčasný káder mužstva? Nastala veľká obmena. Odišlo nám deväť hráčov, prišlo štrnásť nových, niektorí týždeň-dva pred začiatkom sezóny. Pretočili sme posty a niektorí chlapci nie sú - bez toho, aby som ich degradoval - fyzicky pripravení tak, ako by som očakával. V uplynulom období mali chytené hrdlo alebo niečo nakopnuté a v tréningu dostávali úľavy. Naša zohratosť stále nie je podľa predstáv. Trebišov opustil najlepší strelec uplynulej druholigovej sezóny Wisdom Kanu, ktorý zamieril do Michaloviec. V mužstve už nie je ani ďalší Nigérijčan Adekunle Issa. Ktorí hráči ich môžu nahradiť? Uvidíme. Ani v prípade Kanua sme neočakávali, že tak vyskočí. Máme Peťa Rypáka, ktorého si predstavujem ako strelca, ale ani on neabsolvoval všetky doterajšie tréningové jednotky. Zdravotný stav mu to neumožnil.

Celkovo sa trápime so strieľaním gólov, hoci sa tomu venujeme. Máme dostatok šancí, ale buď trafíme žrď, brvno alebo zakončenie nie je na požadovanej úrovni. Trebišov už vlani naznačil progres. Po jeseni bol deviaty, napokon skončil o jednu priečku nižšie. Aké ambície má v tejto sezóne? V tomto sa nič nemení. Našou prioritou je stále záchrana.

Klub v poslednom období výrazne zintenzívnil propagáciu na sociálnych sieťach. Kam ho v druholigovej spoločnosti radíte z hľadiska ekonomickej sily? Odkedy som v tomto klube, z hľadiska ekonomiky, stavu štadióna i kádra nastal výrazný posun vpred. Keď sa povie Trebišov, mnoho ľudí má názor taký, aký má. My robíme všetko pre to, aby to tak nebolo. Ale opakujem, náš herný prejav ešte nie je na požadovanej úrovni.