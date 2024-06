Chladná hlava a horúce srdce, nebijem sa z päty, tvrdí prvá reprezentantka v boxe na OH

„Keď oznámili víťaza, bola to paráda. Veľmi neukazujem na sebe emócie, ale padli aj nejaké slzy. Bol to nával emócií. Ukázala som celé svoje srdce. Mám pocit, že som stále v sne a neviem sa zobudiť,“ prezradila v rozhovore pre Sportnet.

Mladá športovkyňa často zápasila s chlapcami.

„Boli to skôr exhibičné zápasy, nikto nebol víťaz. To ma dosť posunulo. Niektorí chlapci so mnou nechceli boxovať, šetrili ma. Keď však zistili, že ja idem na sto percent, tak šli aj oni. Bola to dobrá škola,“ zaspomínala.

Prvý oficiálny ženský zápas mala na majstrovstvách Slovenska, ktorý vyhrala. Národnou šampiónkou sa stala niekoľkokrát.

Dôležitou súčasťou boxu je správny tréning a dobrý sparing partner. „Je dobré striedať partnerov, každý má iný štýl. Aby som bola úspešná, musím trénovať s najlepšími, cestovať za nimi a stále sa posúvať.“