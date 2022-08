Zachara si zaspomínal na zlato, aj pokrstil knihu o svojom trénerovi

BRATISLAVA. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) si pripomenuli 70. výročie olympijského víťazstva Jána Zacharu v boxerskej kategórii do 57 kg na OH 1952 v Helsinkách.

Zachara následne uviedol do života knihu Miroslava Hazuchu Virtuóz v ringu Július Torma o jeho predchodcovi, boxerskom učiteľovi a trénerovi, olympijskom šampiónovi v kategórii do 67 kg na OH 1948 Júliusovi Tormovi.

Presne pred 70 rokmi prežil Zachara najslávnejšiu chvíľu kariéry. Do Helsínk na Hry XV. olympiády išiel ako člen armádneho klubu ATK Praha. Na OH boxoval v perovej kategórii do 57 kg v životnej forme.