Šampión Zachara nemal silný úder, v ringu mu pomohla záľuba v tanci

Hosťom podcastu Vykroč portálu sportnet.sk bol držiteľ zlatej olympijskej medaily z OH 1952 v Helsinkách (do 57 kg), 93-ročný JÁN ZACHARA .

Chlapcov vtedy trénoval pán Podhradský, bol to vojak z povolania. Pravdepodobne sa mu zapáčila moja pohybová kultúra, pretože mi po tréningu povedal, že musím prísť aj nabudúce. A ja som prišiel.

Raz som sa išiel náhodou pozrieť na boxerské podujatie, ktoré sa konalo v trenčianskej sokolovni. Zistil som, že tam boxujú chlapci, ktorí boli mojimi vrstovníkmi. Spolu s atmosférou toho športu to na mňa urobilo silný dojem. Keď ma kamaráti pozvali, aby som sa ku nim na tréning pridal, neváhal som.

Mal som však malý problém. Bol som veľmi citlivý na oči. Keď som občas dostal priamy úder a oko mi zmodralo, musel som sa vynájsť, aby som monokel zamaskoval tak, aby to doma nespoznali.

Kamaráti mi radili prikladať si na oko ľad, ale kdeže by sme my v lete v štyridsiatych rokoch minulého storočia zohnali ľad, chladničky vtedy ešte neboli. Väčšinou som to riešil studenou vodou a rôznymi modrými látkami.