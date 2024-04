Slovenským boxerkám sa na ME darí. Jedináková aj Kubalová zabojujú o medaily

BELEHRAD. Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková postúpila na ME v Belehrade do štvrťfinále v kategórii do 60 kg.

Medzi elitnú osmičku sa dostala po osemfinálovom triumfe 5:0 na body nad Poľkou Sandrou Krukovou.

Boj o semifinále čaká aj Tamaru Kubalovú, ktorá v kategórii do 63 kg zdolala Assuntu Canforovú z Talianska až na "bout review" 4:3.

Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská boxerská federácia.