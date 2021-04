Kovaľčuk bol môj agent. Kanadský sklár dobyl hokejové Rusko

"Túto sezónu sme ukončili v oslabení o dvoch hráčov, no vydržali sme. To hovorí za všetko. Pozrite sa, koľko sme v závere zblokovali striel. Stali sme sa výnimočným hokejovým klubom. Som veľmi hrdý na svojich hráčov. Fanúšikovia v Omsku, tento titul je pre vás. Ďakujem pekne, priatelia," hovoril dojatý kouč v prenose televízneho kanála Match.

Do Ruska prišiel v roku 2018. Neusadil sa však na Sibíri, ale v Moskve. Avangard sa musel pred troma rokmi pre nevyhovujúci stav domovskej arény dočasne presťahovať. Za prechodný domov si vybral Balašichu, mesto so štyristotisíc obyvateľmi len 25 kilometrov od centra Moskvy.

V rozhovore zo septembra 2020 dostal Hartley aj otázku, kto v zámorí vyhrá Stanleyho pohár. A odvetil takto: "Povedal by som, že Tampa Bay Lightning. Andrej Vasilevskij je vynikajúci brankár, vie zachytať v play off. A v útoku je Nikita Kučerov, celý tím je úžasne poskladaný. Myslím si, že sú pripravení zvíťaziť." Nemýlil sa.

A hoci už vo vyraďovacej fáze nepatril k produktívnym lídrom mužstva, po zranení Alexeja Jemelina to bol práve on, kto nosil vo finálovej sérii kapitánske céčko. Do svojej zbierky získal tretí Gagarinov pohár. Predtým sa radoval v rokoch 2015 a 2017 s Petrohradom.

Úspešný kouč nikdy nevynikal ako hráč, nehral žiadnu profesionálnu súťaž. Trénovať začal mládež v rodnom Hawkesbury v provincii Ontário a popri tom štyri roky pracoval na plný úväzok ako rezač skla v miestnej fabrike PPG Industries.

Keď získal s Coloradom Stanleyho pohár, prišiel s ním do sklárne medzi robotníkov. Od roku 1987 už jeho život naplno ovládol hokej.

Počas štyroch sezón v Atlante viedol aj Slovákov - Mariána Hossu, Petra Bondru, Borisa Valábika a Ivana Majeského.

Od roku 2016 je tiež trénerom lotyšskej hokejovej reprezentácie. Najlepší výsledok s ňou dosiahol na MS 2018 - 8. miesto.

"Neviem si predstaviť ráno bez toho, že neprídem na ľad. Robím to od roku 1987. Mám veľké šťastie a hovorím to svojej rodine a priateľom - že za posledných 33 rokov som nevynechal ani jeden deň. Idem do arény a pracujem. Je to moja vášeň. Cítim sa pri tom ako dieťa v cirkuse," vyznal sa v interview pre Match TV.