Biatlonistky skvelý výkon v štafete nezopakovali. Kuzminovú mrzelo: Všetci sa tešili na lepší výkon

Tréneri urobili zmenu v poradí úsekov s cieľom pokúsiť sa ešte celkový výsledok vylepšiť. Jedine Ema Kapustová ostala na prvom úseku. Ďalšie poradie sa pomenilo. „Preto sme na posledný úsek zaradili Paulínu, ktorá má výbornú bežeckú formu,“ vravel Martin Otčenáš.

Už úvod však nedokázali Slovenky zopakovať a nadviazať na skvelý výkon.

Kapustová predviedla expresnú streľbu na ležke a vybiehala na skvelom 3. mieste. Na stojke sa zdržala len o jedno dobíjanie dlhšie.

V poslednom kole sa však prejavil na náročnej trati jej slabšia bežecká forma. Od streľby do cieľa stratila na súperky 50 sekúnd, čo je výrazný odstup. Štafetu odovzdávala s viac ako minútovou stratou na 14. mieste.

„Na to ako som bola roztrasená na stojke som si to ustrážila. S nula nula by to bolo krajšie, ale som rada, ako som to predýchala a postrážila si to. Mrzí ma, ako sa mi nedarí bežecky v posledných kolách. Že som nenechala babám menší odstup. Tu keď sa neudržíte v kontakte so súperkami, už sa to ťažko dobieha,“ hovorila Ema Kapustová pre verejnoprávnu televíziu.

Kuzminová sa ospravedlňovala

Kuzminová sa vydala na stíhaciu jazdu. Prvú streľbu zvládla rýchlo a držala sa na 13. mieste, ale na stojke jej nepomohli ani tri náhradné náboje a musela absolvovať trestný okruh.

„Mala rovnaké problémy ako v predchádzajúcich pretekoch. Jej rytmus nie je taký. Ovplyvňuje ju to. Chvejú sa jej nohy,“ hovorila pre RTVS bývalá reprezentantka Ivona Fialková.

Kuzminová klesla na 15. priečku a jej odstup narástol na dve a pol minúty, čo už bola veľká strata a bolo prakticky nereálne, že by biatlonistky zopakovali výborné 7. miesto spred týždňa.