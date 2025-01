Sklenárik v premiérovej stíhačke na body nedosiahol. V Anterselve zvíťazil Lägreid

Ako jediný z favoritov trafil všetkých dvadsať terčov a do cieľa prišiel v čase 29:53,0 minúty.

Na štart sa postavil s číslom 39 aj Slovák Tomáš Sklenárik, pre ktorého to bola prvá stíhačka vo Svetovom pohári v kariére.

Na strelnici spravil dve chyby a so stratou 5 minút a 20,5 sekundy obsadil nebodované 49. miesto.

Do pretekov vyštartoval ako prvý Tarjei Bö s minimálnym náskokom štyri desatiny sekundy pred Laegreidom a 2,6 pred Giacomelom. Trojica sa udržala na čele aj po prvej ležke, no do vedenia išiel Laegreid. Zo štvrtého miesta ich stíhal Johannes Thingnes Bö.

Líder zostal na čele aj po druhej ležke a za ním išli rovnako čistí bratia Böovci, taliansky pretekár raz minul a prepadol sa na šieste miesto.

Laegreid pokračoval bez chyby aj po prvej stojke a na čele mal náskok 18 sekúnd pred Giacomelom, ktorý mal na konte už dve chyby. Tarjei Bö s jednou klesol na tretiu pozíciu a jeho brat Johannes Thingnes už s troma vypadol z boja o prvé miesto.