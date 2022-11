Kanada si nezaslúžila prehrať, Belgičania však nečakane udreli

/zdroj: FIFA/:

Thibaut Courtois, brankár Belgicka: "Máme tri body, ale úprimne to je jediné, čo sa dá o tomto zápase povedať. Je to ťažké hodnotiť, nepodali sme optimálny výkon. Bol to veľmi náročný zápas a počas celého priebehu sme čelili veľkému tlaku Kanady. V ďalších stretnutiach musíme byť lepší v držaní lopty, hľadaní lepších priestorov a obsadzovaní hráčov. Sme však radi za triumf v prvom zápase na šampionáte."

Roberto Martinez, tréner Belgicka: "Nebol to vôbec jednoduchý zápas. Kanada bola rozhodne lepšia ako my a vedeli, akým herným štýlom sa chcú prezentovať. Ich tím sa na turnaj veľmi tešil. Museli sme hľadať trocha iný prístup ako im čeliť. Tešíme sa z troch bodov vzhľadom na priebeh stretnutia a to, že proti nám kopali penaltu. Existuje veľa elementov, prečo si tento triumf treba vážiť. Dôležité bolo vstúpiť do turnaja úspešne a teraz máme na čom stavať."

John Herdman, tréner Kanady: "Som veľmi hrdý na výkon svojho tímu, ale nakoniec nemáme ani jeden bod. Musíme to vnímať tak, že sme mali príležitosť na veľkú senzáciu, no nevyužili sme ju. Tím pracoval kvalitne napriek neúspechu."