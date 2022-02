Fínskemu lyžiarovi zamrzol na pretekoch penis. Neznesiteľná bolesť, vravel

Fínsky bežec Remi Lindolm mal napriek tomu veľké problémy. "Hádajte, ktorá časť tela mi zamrzla," povedal pre fínske médiá po príchode do cieľa. Omrzliny mal na intímnych miestach. Penis si musel doslova rozmrazovať horúcimi vreckami.

"Keď sa začal zohrievať, tá bolesť bola neznesiteľná," opisoval fínsky bežec. Lindholm pritom už raz podobné problémy mal. Vlani vo fínskej Ruke mu taktiež počas pretekov zamrzol penis.

"Bola to asi najťažšia súťaž, na akej som sa zúčastnil. Bolo to iba o tom, aby som to nejako prešiel," priznal po olympijských pretekoch.

Finišoval na 28. mieste so stratou 4 a pol minúty na víťazného Alexandra Bolšunova.

