Krüger získal na MS druhé zlato, Nóri obsadili prvé štyri miesta

Krügerov čas 32:17,4 atakoval iba Amundsen, no v záverečnom stúpaní mierne stratil a do cieľa prišiel s tesným mankom.

Krüger: Bol to naozaj veľký boj

"Je to neskutočné. Bol to naozaj veľký boj, začal som ako prvý z nasadených a chcel som ísť dobrým tempom od štartu. Možno som to trochu prepálil, takže na konci to bol veľký boj.

Potom to boli veľmi nervózne chvíle čakania v cieli, lebo Amundsen mal dobrý finiš. Je skvelý pocit byť znovu majster sveta a navyše s Haraldom a Hansom na stupňoch víťazov," povedal Krüger v rozhovore pre Eurosport.

Do prvej šestky sa okrem piatich Nórov, medailistov, Kläba a Sjura Rötheho dostal iba Švéd William Poromaa, ktorý skončil s mankom 48,9 s na piatom mieste.