Prečo nejde na olympiádu Kuzminovej syn? Zväz reaguje aj na ostré slová iného rodiča

O dvoch viac než naposledy v Pekingu a zároveň o 21 menej ako pri rekordnej výprave vo Vancouveri 2010. Slovensko bude na ZOH v Miláne a Cortine reprezentovať 52 športovcov, z toho traja v behu na lyžiach.
Hoci v Taliansku nebudú patriť k ašpirantom na medaily, ani na popredné umiestenie, nedávna nominácia vyvolala polemiku, ktorú ešte zintenzívnil príspevok Anastasie Kuzminovej.
Z neho vyplývalo, že rozhodnutie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) považuje za neférové voči jej synovi Jelisejovi, ktorý v nominácii nefiguruje.
"Pred ZOH 2006 sa stalo, že napriek mojej lepšej výkonnosti a výsledkom cestovala do Talianska iná športovkyňa. Verila som, že môj syn nikdy nebude musieť zažiť podobnú nespravodlivosť," napísala.
Aj v tejto súvislosti Sportnet kontaktoval ZSL, aby objasnil aj dôvody neúčasti 18-ročného športovca pod piatimi kruhmi.
A-limit nesplnil nikto
Už pred sezónou 2025/2026 malo mužské bežecké lyžovanie vybojované dve olympijské miestenky, o ktoré donedávna prebiehal interný súboj.
"Vypracovali sme nominačný predpis na podujatia medzinárodného významu, teda olympiádu, MS juniorov a U23, a tiež preteky Svetového pohára.
Výkonný výbor to schválil a 12. novembra bol nominačný predpis zaslaný členom reprezentácie a tiež tým, ktorí neboli v tíme, ale mohli bojovať o ZOH," uviedol manažér sekcie severských disciplín Marián Baláž.
Bežci na lyžiach si mohli vybojovať miestenku na zimné olympijské hry umiestnením do 50. miesta vo SP, ale to sa nikomu nepodarilo. Zväz tak musel využiť B-limit, ktorý sa týkal dvoch najlepších umiestnení vo FESA Cupe.
Tieto podujatia nižšej kategórie (ako IBU Cup v biatlone, pozn.) sa v doterajšom priebehu sezóny uskutočnili v Planici, St. Ulrichu a tiež v Seefelde.
V každom stredisku boli na programe šprint a dištančné preteky, a tak z oboch disciplín vznikli na základe dvoch najlepších výsledkov rebríčky.
Na krivdu nie je dôvod
Keďže muži aj juniori jazdia na rovnakých tratiach s rovnakým počtom kilometrov, poradie Slovákov sa určovalo na základe dosiahnutých časov.
Za tie boli pridelené body, pričom v oboch rebríčkoch skončil na prvom mieste Peter Hinds, ktorý sa narodil na Aljaške, no má matku Slovenku.
V dištančných pretekoch mal po najlepších výkonoch súčet 131 bodov, ale v šprinte ich mal až 167, takže do nominačného rebríčka sa bral vyšší údaj.
Druhú olympijskú miestenku si napokon vyjazdil Tomáš Cenek, ktorý sa špecializuje na šprinty. V ňom získal 147 bodov, čo bolo o 24 bodov viac než najlepší ukazovateľ Jeliseja Kuzmina (rovnako v šprinte).
"Okamžite sa na nás spustil mediálny lynč, prečo nejde Jelisej. Rebríček šprintu pozostáva z časov v kvalifikáciách, čo je úplne štandardný postup.
V rámci FESA Cupu juniorov bol však Tomáš Cenek v dvoch z troch kvalifikácií lepší než on a dokonca mal jeden lepší čas aj ako Hinds," vraví Baláž.
Spomenutý príspevok Anastasie Kuzminovej vníma z pohľadu matky, ktorá chce pre syna to najlepšie, no zároveň hovorí o neznalosti nominačného predpisu.
"Ja si Nasťu aj s jej manželom Danielom veľmi vážim, ale jej príspevok vrhá zlé svetlo na prácu našej sekcie. Nemusia cítiť žiadnu krivdu, pretože nominačné kritéria boli vopred stanovené," dodal.
Skončiť 83. je nedostačujúce
Okrem šesťnásobnej olympijskej medailistky sa k nominácii negatívne vyjadril aj Pavol Horniak, otec 22-ročného reprezentanta Mateja Horniaka.
Ten v príspevku, ktorý vyšiel aj v sekcii Blog denníka SME, uviedol, že cíti krivdu za to, že jeho syn nebol nominovaný na podujatie SP v Oberhofe, kde by mal poslednú šancu zabojovať o ZOH 2026.
Podľa jeho mienky tam mali cestovať dvaja najlepší zo šprintu a rovnako dvaja najlepší z vytrvalostných pretekov FESA Cupu zo Seefeldu.
Pri neúčasti Hindsa a dobrých výkonoch Kuzmina skutočne patrilo v dištančnom rebríčku druhé miesto Matejovi Horniakovi, no 83. miesto nepovažoval ZSL za dostačujúce pre účasť vo Svetovom pohári.
"V nominačnom predpise sa uvádza, že do nemeckého Oberhofu budú nominovaní dvaja až štyria športovci. To neznamená, že musia byť štyria.
Na Svetový pohár ide pretekár, ktorý musí mať výkonnosť. To je pre nás najdôležitejšie. Keď skončíte vo FESA Cupe na 83. pozícii aj ako druhý najlepší Slovák, to vám negarantuje štart vo Svetovom pohári.
Nech sa na mňa pán Horniak nehnevá, ale Matej dostal na 10 km klasickou technikou od 18-ročného Kuzmina takmer tri minúty, čo je obrovská priepasť. Navyše, ďalšie preteky vzdal po dvoch kilometroch," hovorí Baláž.
Účelové poškodenie lyží?
Do Oberhofu napokon cestovali obaja bratia Cenekovci, keďže Jáchym sa kvalifikoval cez šprint a Tomáš, hoci nemôže štartovať vo SP, sa pod dohľadom trénerov pripravoval na olympijské hry, ktoré už vtedy mal takmer isté.
"Zmeniť to mohol len Jelisej Kuzmin, ale to by musel bodovať vo SP, čo sa málokomu v jeho veku podarí. Mám však radosť z toho, ako napreduje a vrcholom jeho sezóny budú juniorské MS," doplnil Baláž.
Manažér sekcie severských disciplín reagoval aj na časť článku Pavla Horniaka, v ktorej písal o neadekvátnom servise lyží na medzinárodných akciách.
V rozhovore pre Sportnet sa vyjadril, že stúpacie zóny voskovania boli podľa jeho zistení skrátené a teda účelovo poškodené. Baláž to odmieta.
"Absolútne vylučujem, aby servis uprednostňoval nejakého pretekára pred druhým. My máme spolu s Čechmi a Poliakmi spoločné servisné družstvo.
A keď Česi Mike Ophoff a Matyas Bauer skončia tretí a piaty v rovnakých pretekoch ako 83. Matej Horniak s tým istým voskovaním, problém je inde.
Znova to zopakujem, vylučujem akékoľvek znevýhodňovanie pretekára a budem sa vyhraňovať voči takýmto klamstvám a zavadzaniu," zakončil Baláž.