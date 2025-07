Víťazná premiéra nového trénera. Slovenskí basketbalisti v príprave zdolali Rakúsko

Oliver Vidin, tréner Slovenska: „Myslím si, že prvý zápas pre nás prebehol veľmi dobre. Hlavne v obrane sme nedovolili Rakúsku, aby dalo viac ako 51 bodov. To je dobrá vizitka. Na druhej strane, v útoku sme trochu zastavili a nepremieňali sme trestné hody. To bol najväčší problém, trestné hody sa musia dávať a pod košom sa nemôže zahadzovať. Dovolili sme im v prvom polčase veľa útočných doskokov, ale na prvý zápas, v ktorom fakticky hráme pomaly s B-tímom, tak je to dobrý výsledok. Nehovorím o výsledku, ale o tom, ako sme hrali. Bude lepšie, lebo ak chceme postúpiť do kvalifikácie MS 2027, tak musíme hrať oveľa lepšie. Máme silných súperov.“

Jakub Merešš, hráč Slovenska: „Pozvánka do reprezentácie ma po pravde dosť zaskočila, ale dlho som neváhal. Chcel som si to ešte užiť a zaspomínať si na kariéru, ktorú som mal predtým. Prišiel som a skúsil som. Mám za sebou päť operácií ľavého kolena, mám dieru v chrupavke, nie je to úplne ideálne. Noha nefunguje úplne tak, ako by mala. Všetko sa však dá, keď sa chce. Venoval som extrémne veľa času rehabilitácii, aby som spevnil nohy. Teraz je to v štádiu, že môžem, ale nevidím to na dlhú kariéru.“

Milan Szabó, hráč Slovenska: „Myslím si, že sme ukázali, že pod novým trénerom máme nové ambície. Ideme behať, brániť, chceme hrať agresívny basketbal a myslím si, že sme ukázali aspoň náznaky, ako chceme hrať.“