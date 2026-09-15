5. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2026 - 5. etapa
Dátum:
20. september 2026
Štart:
o 10.15 h v Sliači
Cieľ:
cca 14.15 h na Kráľovej holi
Dĺžka:
147,4 km
Profil:
horský
Prémie:
39,3 km: rýchlostná prémia - Detva
46,8 km: horská prémia 3. kategórie - Blato
70,1 km: horská prémia 1. kategórie - Lom nad Rimavicou
134,8 km: horská prémia 3. kategórie - Šumiac
147,4 km: horská prémia HC kategórie - Kráľova hoľa
Záverečná etapa sa začína v Sliači. Po približne hodine v sedle je na programe rýchlostná prémia v Detve, na ktorú budú nadväzovať dve horské prémie - Blato (5 km; 4,2 %) a Lom nad Rimavicou (14 km; 3,6 %).
O víťazovi 70. ročníka Okolo Slovenska sa definitívne rozhodne v posledných 15 km. Po kopci Šumiac začnú cyklistu plynulo stúpať na Kráľovu hoľu - veľké finále vo výške 1934 metrov nad morom.
"Určite patrí do prvej desiatky najťažších kopcov, na ktorých sa jazdí cyklistika na medzinárodnej úrovni," povedal prezident SZC Peter Privara.
Víťaz etapy získa Cenu Mateja Lacza, ktorá sa udeľuje jazdcovi, ktorý ako prvý zdolá najvyšší bod pretekov. Kráľova hoľa je jediným HC stúpaním, keďže má až 12,6 km s priemerným sklonom 8,7 percenta.