    5. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Okolo Slovenska 2026 - 5. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 5. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: okoloslovenska.com)
    Sportnet|15. sep 2026 o 06:00
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    Pozrite si podrobný profil 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2026 - 5. etapa

    Dátum:

    20. september 2026

    Štart:

    o 10.15 h v Sliači 

    Cieľ:

    cca 14.15 h na Kráľovej holi

    Dĺžka:

    147,4 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    39,3 km: rýchlostná prémia - Detva

    46,8 km: horská prémia 3. kategórie - Blato

    70,1 km: horská prémia 1. kategórie - Lom nad Rimavicou


    134,8 km: horská prémia 3. kategórie - Šumiac

    147,4 km: horská prémia HC kategórie - Kráľova hoľa

    Záverečná etapa sa začína v Sliači. Po približne hodine v sedle je na programe rýchlostná prémia v Detve, na ktorú budú nadväzovať dve horské prémie - Blato (5 km; 4,2 %) a Lom nad Rimavicou (14 km; 3,6 %). 

    O víťazovi 70. ročníka Okolo Slovenska sa definitívne rozhodne v posledných 15 km. Po kopci Šumiac začnú cyklistu plynulo stúpať na Kráľovu hoľu - veľké finále vo výške 1934 metrov nad morom.

    "Určite patrí do prvej desiatky najťažších kopcov, na ktorých sa jazdí cyklistika na medzinárodnej úrovni," povedal prezident SZC Peter Privara.

    Víťaz etapy získa Cenu Mateja Lacza, ktorá sa udeľuje jazdcovi, ktorý ako prvý zdolá najvyšší bod pretekov. Kráľova hoľa je jediným HC stúpaním, keďže má až 12,6 km s priemerným sklonom 8,7 percenta.

    Profily všetkých etáp na Okolo Slovenska 2026

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    Mapa: 5. etapa Okolo Slovenska 2026

    Mapa 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Mapa 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: Trasa Okolo Slovenska 2026

    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. (Autor: okoloslovenska.com)

    Okolo Slovenska 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    1. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 06:00
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