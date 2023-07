Padol 55 rokov starý slovenský rekord! Forster zabehla najrýchlejšiu stovku

Forsterová mala tento rok medailové ambície v prekážkovej stovke na ME do 23 rokov, no preteky jej vo fínskom meste Espoo nevyšli, keď vypadla už v rozbehu po zakopnutí o prekážku.

Výkonom v Banskej Bystrici však potvrdila, že neúspech dokázala nechať za sebou.

"Trochu som sa dnešného dňa podvedome aj bála, no dnes som si potvrdila, že na to mám.

Po stovke som bola plná eufórie. Pred prekážkami som mala v hlave rôzne myšlienky, ale zvládla som to a je z toho vyrovnaný osobný rekord.

Nesmierne sa z toho teším. Bežať pred slovenskými divákmi dva národné rekordy je neuveriteľné.

Robím to pre všetkých, čo ma sledujú a za podporu sa chcem veľmi poďakovať."