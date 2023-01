Na Eláne vyhrali, čo sa dalo. Volko je spokojný, Forster si zabehla osobák

Volko nemal veľké oči

"So vstupom do sezóny môžem byť celkovo spokojný. V prvom štarte som mal dokonca reakciu 0,117, čo je u mňa nadštandard. Bolo to ešte také nevybehané, verím, že sa to bude postupne zlepšovať. Čas 6,69 nie je na úvod zlý. Veril som vo výkon okolo 6,70, možno o kúštik lepší," komentoval Volko svoje vystúpenie.

"Nemal som veľké oči. Vieme, na čom sme, na čom treba pracovať. Pocitovo boli oba behy rozdielne. Prvý bol ľahší a neskôr som sa zdvihol, druhý bol taký silený a nebol som s ním celkom spokojný.

Súperi boli primeraní prvému štartu v sezóne. Potlačili ma, čo bolo dôležité. Limit na HME je ešte poriadne ďaleko, ale nič nie je nemožné. Zdravie drží a som rád, že to tak je, robíme pre to maximum," citoval Volka portál atletika.sk.