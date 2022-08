Volko a chodci prekonali na ME očakávania. Podcenili sme tento tím, vraví šéftréner

BRATISLAVA. Slovenská výprava si na atletických ME počínala nad očakávanie. Do Mníchova odchádzala so zámerom skončiť raz vo finále, no napokon si priniesla štyri umiestnenia v prvej desiatke.

Najviac zarezonovalo vystúpenie šprintéra Jána Volka, ktorý skončil na stovke hneď pod stupňami víťazov a na dvojnásobnej trati sa iba o jednu stotinu sekundy nedostal do finále.

"Celý Mníchov bol pre mňa jeden veľký zážitok od začiatku do konca. Či už si spomeniem na organizáciu podujatia, alebo na výkony, ktoré boli vysoko nad mojím očakávaním.