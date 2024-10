Gajanová si prevzala cenu od ministerstva, je najlepšia športovkyňa za rok 2024

"Toto ocenenie ma veľmi prekvapilo a zároveň veľmi potešilo. Tento rok bol pre mňa doposiaľ najlepší. Získala som striebornú medailu na majstrovstvách Európy a dokázala som prekonať dlhoročný slovenský rekord v behu na 800 metrov. Takže túto sezónu si naozaj zapamätám a je to pekný odrazový mostík do ďalších rokov. Pri takomto ocenení si človek ešte viac uvedomuje čo všetko sa za sezónu podarilo," uviedla na ceremoniáli.

Na druhej priečke sa umiestnil strelec Patrik Jány (503) a najlepšiu trojicu doplnil vodný slalomár Jakub Grigar (389). Všetci traja sa tento rok zúčastnili na OH v Paríži.

V mládežníckej kategórii sa z triumfu tešila biatlonistka Ema Kapustová, dvojnásobná strieborná medailistka z juniorských MS a držiteľka bronzových medailí z ME i juniorského kontinentálneho šampionátu.

Podľa vlastných slov ju ocenenie prekvapilo: "Som rada a veľmi si to vážim. Dúfam, že to ešte zopakujem, avšak už v seniorskej kategórii. Trošku som sa v juniorskej kategórii už 'oťukala' a na seniorskú sa teším, no zároveň mám pred ňou rešpekt. Uvidíme, čo mi prinesie."

Najúspešnejším trénerom roka sa stal tréner strelcov Zoltán Baláž. Do Siene slávy uviedli bývalých atlétov Pavla Blažeka a Ľubomíra Roška. Riaditeľ VŠC Matej Tóth zhodnotil tento rok ako úspešný.

"V počte medailí, ale aj pri úspechoch v olympijských športoch a disciplínach bol rok 2024 pre armádnu Duklu úspešný a treba ho hodnotiť kladne. Letná olympiáda nám však nevyšla podľa predstáv, to si treba objektívne priznať. Už teraz pracujeme a analyzujeme na tom, aby sme sa do budúcna určitých chýb vyvarovali. Verím, sa z toho poučíme.

Väčšina športovcov Dukly sú na začiatku kariéry, sú to naše nádeje, na ktorých budeme stavať a verím, že úspechov nielen na Dukle, ale aj v celom slovenskom športe, bude pribúdať," konštatoval olympijský víťaz z Ria de Janeiro.