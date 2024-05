Také Dánům se první zápas na světovém šampionátu podařil. Proti Rakousku, které od té doby bodovalo s Kanadou a porazilo Finsko, vyhráli jednoznačně 5:1. Potom ale svěřenci trenéra Gatha nejenže prohráli stejným skóre s javorovými listy a naposledy 4:7 s Českem, ale především nestačili na Norsko (0:2). Teď navíc Dánům hodili vidle do snahy o postup do čtvrtfinále zmínění Rakušané, kteří je díky tříbodovému vítězství přeskočili. O to více Dánsko potřebuje proti Británii potvrdit roli favorita a zvítězit v základní hrací době.