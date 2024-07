Zarmúti Nitru slovenský tréner? Mám pocit, že ma stále niekto podceňuje, hovorí

BRATISLAVA. Doposiaľ najlepším slovenským výsledkom v rámci českej ligy amerického futbalu, je finálová účasť Bratislavy Monarchs z roku 2006. Vtedy nastúpili v rozhodujúcom zápase sezóny v Prahe proti domácim Lions, no prehrali pomerne jednoznačným skóre 21:38. Na strane Bratislavčanov sa s prilbou na hlave zápasu zúčastnil aj Peter Meluš. Po hráčskej kariére si urobil trénerskú licenciu, dlhé roky pracoval v Monarchs a tiež viedol slovenskú reprezentáciu. Už v sobotu 13. júla sa po osemnástich rokoch do Czech Bowlu vráti, no tentokrát bude v československom súboji na opačnej strane barikády.

Ako ofenzívny koordinátor má veľký podiel na úspechu Znojma Knights, ktorí vo finále na Štadióne pod Zoborom vyzvú domácich rytierov z Nitry. "Sme veľmi šťastní, pretože je to veľké zadosťučinenie pre celú organizáciu za tvrdú prácu. Postup do finále už v druhej sezóne po návrate do českej ligy, je maličký zázrak," povedal Meluš v rozhovore pre Sportnet.

Vrátil sa, no mal jednu podmienku Založenie tímu Knights v českom meste s niečo vyše 34-tisíc obyvateľmi sa datuje do roku 2009. Od sezóny 2017 však mužstvo pôsobilo v Rakúsku, dokonca bolo členom tamojšej federácie amerického futbalu. Po návrate do českej Snapbacks ligy vyhralo Znojmo v základnej časti sezóny 2023 len tri z desiatich zápasov, no napriek tomu postúpilo do play-off.

Ťažilo z výkonnostne slabšej skupiny (až na Vysočinu Gladiators, pozn.), no v semifinále mu nastavila zrkadlo Ostrava, ktorá ho deklasovala 35:0. V tom čase už znojemský klub čiastočne spolupracoval s Melušom, ktorý bol akýmsi poradcom a bol sa pozrieť aj na pár tréningoch. Keď ho Knights chceli získať natrvalo, mal jednu podmienku. "Zapáčila sa mi organizácia, no povedal som im, aby doviedli do tímu Martina Kociána, lebo som vedel, že koketujú s touto možnosťou. Ja som u neho robil trénerskú licenciu, asistenta pri reprezentácii a tiež na klubovej úrovni a musím povedať, že k nemu vzhliadam. Preto by bolo ideálne, keby on bol hlavný tréner a ja ofenzívny koordinátor," vravel Meluš.

V článku sa dozviete Čo povedal Peter Meluš hráčom po nečakanej prehre?

Čo ho napriek semifinálovej výhre nad Vysočinou mrzelo?

Ako vníma to, že vo finále nastúpi proti slovenskému klubu?

Na ktorého hráča súper pozeral s otvorenými ústami?

Ako vidí šance oboch tímov na triumf v Czech Bowle?

"No a keď mi zavolali, že Martin je dohodnutý, tak som im povedal, že do toho idem, čo sa ukázalo ako dobré rozhodnutie," doplnil. Pre neho to zároveň znamenalo návrat na trénerskú scénu amerického futbalu po ročnej prestávke, ktorú si dal po dlhoročnom pôsobení v Bratislave.

"Trénerská práca je pre vás adrenalín, ale musíme si otvorene povedať, že na to trpí vaša rodina. Šestnásť hodín týždenne sedíte pri videách, každý víkend ste preč, obzvlášť teraz, keď trénujem v Znojme. Počas pauzy som si vyskúšal aj prácu spolukomentátora priamych prenosov, čo ma veľmi bavilo. Bola to skvelá skúsenosť," uviedol.

Komentátor Ladislav Fabo a tréner amerického futbalu Peter Meluš. (Autor: kania_fotosport/ instagram)

Z debaklu si zobrali to pozitívne Pred sezónou by sa zrejme našlo len pár skalných fanúšikov, ktorí by verili tomu, že Znojmo postúpi do Czech Bowlu. Predsa len, s bilanciou 3-7 sa vlani ocitlo v play-off "tak trochu omylom". Navyše, už v druhom kole prišla nečakaná prehra s Přerovom 13:16. Meluš priznal, že to bol hrozný výkon a keď išiel robiť rozbor zápasu, tak ho hráči prosili, či na tento zápas nemôžu jednoducho zabudnúť.

"Povedal som im, že nemôžu naň zabudnúť, inak sa nezlepšia. Kľúčové bolo, aby sme sa v priebehu sezóny kontinuálne zlepšovali. Načasovanie nám vyšlo. Na konci základnej časti sme v priamom súboji o play-off zdolali Monarchs a odvtedy sme vedeli, že tento tím môže niečo dosiahnuť," vraví ofenzívny koordinátor. Zlepšená forma sa naplno ukázala v semifinále. Vysočina bola veľkým favoritom, v sezóne doma neprehrala a Znojmo tam v základnej časti vyprášila 55:16. Aj na tomto výsledku sa však dalo stavať.

Meluš svojich zverencov motivoval aj tým, že žiaden tím v tejto sezóne nedal Vysočine na jej ihrisku 16 bodov a odvtedy sa Knights zlepšili v obrane aj útoku. "Boli sme pripravení a vyšlo to. Jacob Kerin dal tri touchdowny, no jediné, čo ma mrzí, že sme prišli o nášho najlepšieho ofenzívneho linemana. V poslednej akcii si pretrhol Achillovu šľachu, musel podstúpiť operáciu a bohužiaľ, už aj ukončil kariéru. Stále je však s nami v tíme, pocestuje aj na finále a bude naša psychická podpora," priznal Meluš.