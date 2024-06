Úspech Nitry Knights. Do play-off českej ligy postúpili z prvého miesta

V nedeľu 16. júna sa písal ďalší historický úspech pre Nitru. Nikdy predtým nezvíťazila v základnej časti českej najvyššej súťaže v americkom futbale. Pred posledným duelom so Znojmom ju práve tento tím mohol predbehnúť.

Do play-off pôjde slovenský klub z prvého miesta, jeho súperom bude 30. júna Ostrava Steelers.

"Všetci sme šťastní, že sme si splnili našu úlohu. Nerodilo sa to najľahšie. Vedeli sme, čo chceme hrať, hrali sme si svoju hru a ich hru sme kazili. Ideme do play-off z prvého miesta a je to krásne," zhodnotil Jaroslav Praženica, defenzívny hráč Knights.