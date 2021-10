Na lavičke tímu NHL sedel amatér z univerzity. Môže za to platový strop

Bishop v rokoch 2014-2017 pôsobil v juniorskej súťaži QMJHL, ale do NHL sa nepresadil.

"Mal som šťastie, že som to mohol zažiť. Bol to obrovský zážitok. Pred zápasom som bol veľmi nervózny, ale podporila ma rodina, kamaráti a, samozrejme, všetci hráči Maple Leafs, ktorí boli veľmi milí," povedal Bishop na tlačovke po zápase.

Víťazstvo Toronta 3:1 nad Ottawou vychytal brankár Campbell dvadsiatimi úspešnými zásahmi. Skóre uzavrel prvým gólom v torontskom drese Michael Bunting.

"Je to moment, na ktorý nezabudnem do konca života. Vyrastal som v Scarborough, neďaleko od Toronta a Maple Leafs bol od malička môj najobľúbenejší tím. Streliť gól pred touto kulisou za Toronto je niečo úžasné. Splnil sa mi sen," povedal útočník, ktorý do Toronta prišiel z Arizony Coyotes.

Ďalšie góly Toronta pridali Alexander Kerfoot a spomínaný Simmonds. Za Ottawu skóroval na konci druhej tretiny v presilovej hre Josh Norris.