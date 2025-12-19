Slovenskej lyžiarke sa nepodarilo postúpiť do hlavných súťaží. Za úvodnou šestnástkou zaostala

Nikola Fričová.
Nikola Fričová. (Autor: facebook/Slovakia Freestyle Team)
TASR|19. dec 2025 o 16:26
ShareTweet0

V piatkových kvalifikáciách obsadila 31., respektíve 28. miesto.

Slovenská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Nikola Fričová nepostúpila do víkendových hlavných súťaží v skikrose na podujatí Svetového pohára v talianskom stredisku Innichen.

V piatkových kvalifikáciách obsadila 31., respektíve 28. miesto.

Prvú kvalifikáciu ovládla Švédka Sandra Näslundová, za ktorou Fričová zaostala o 9,27 sekundy.

Druhú kvalifikáciu vyhrala Francúzka Marielle Bergerová Sabbatelová, slovenská reprezentantka na ňu stratila 8,61 s.

Do každej hlavnej súťaže sa prebojovalo 16 najlepších z kvalifikácie. Hlavné súťaže v skikrose sa pôjdu v Innichene v sobotu a nedeľu.

Ďalšie súťaže

    Nikola Fričová.
    Nikola Fričová.
    Slovenskej lyžiarke sa nepodarilo postúpiť do hlavných súťaží. Za úvodnou šestnástkou zaostala
    dnes 16:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Ďalšie súťaže»Slovenskej lyžiarke sa nepodarilo postúpiť do hlavných súťaží. Za úvodnou šestnástkou zaostala