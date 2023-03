Cígerovi vďačí za malý zázrak. Michalovce vedie študent, ktorý si odskočil na prax

Do mužstva priniesol fínsky defenzívny štýl založený na obetavej hre. Dokázal umne reagovať na podnety súpera a postaral sa o najväčšie prekvapenie v play off, keď vyradil bratislavský Slovan – jeho materský klub. „Nerozdávam pokyny, ale komunikujem, aby všetko šlo najlepšie,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.

Narodili ste sa v Bratislave a hrávali ste za Slovan. Ako ste sa usadili na východe?

Celý život som hrával za Slovan – od prípravky po štyri zápasy v extralige. Vlani v lete som prišiel do Michaloviec. Mal som dobré skúsenosti z minulosti a rýchlo som si zvykol. Našiel som tu množstvo úžasných ľudí zanietených pre hokej.

Mala séria so Slovanom pre vás špeciálny náboj?

Bolo to špeciálne, pretože to bol môj materský oddiel. Slovan mal najlepší káder a bol to najsilnejší klub. Prevýšili sme kvalitu súpera vlastnými zbraňami. To je pre nás špeciálne. Vážnejší tón som však tomu nedával. Snažil som sa byť nad vecou a pracovať pre tím.