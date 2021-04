Museli odhŕňať sneh i starať sa o kosenie ihriska. Prešov opustil aj tréner

Prešovskí futbaloví fanúšikovia si od jeho návratu sľubovali veľa. Verili, že ich bývalý obľúbený hráč Peter Petráš by ako tréner mohol pozdvihnúť potápajúci sa klub. Výsledky neboli zlé. Prešovčania vlani viedli III. ligu Východ, ale pred začiatkom jarnej časti bola sezóna kvôli pandémii anulovaná. V aktuálnom ročníku patrí tímu z metropoly Šariša priebežné druhé miesto. Na vedúce Humenné stráca sedem bodov, ale odohral o dva zápasy menej. Znamená to celkom dobrú východiskovú pozíciu pri prípadnom reštarte regionálnych futbalových súťaží.

Najstarší slovenský futbalový klub, ktorý vychoval množstvo reprezentantov a svojho času si meral sily aj so slávnym Bayernom Mníchov, je však v žalostnom stave. Otázkou je, či vôbec nastúpi, ak sa bude hrať...

Pokračuje v piatej lige na západe Už po októbrovom prerušení sezóny Peter Petráš avizoval, že sa do Prešova pravdepodobne nevráti. Aby mal garantovaný pravidelný príjem, našiel si civilné zamestnanie. Futbalovo bude pokračovať v Jelke, ktorá je účastníkom V. Ligy Juh ZsFZ. Okrem pozície trénera by mal vypomáhať aj ako hráč. „Futbal som doteraz veľmi neriešil, keďže bol lockdown a súťaže boli zastavené. Pomaly sa začína trénovať, preto sa chystám na stretnutie s ľuďmi z Jelky. Aby sme si dohodli podmienky,“ prezradil. V Prešove sa hráči počas celej sezóny domáhali vyplatenia peňazí zo strany majiteľa klubu. K finančným restom sa vyjadrovať nechcel. „Všetci, čo sme tam boli, vieme svoje. S klubom zmluvne viazaný nie som,“ priblížil už bývalý tréner Tatrana.

Nemajú hráčov a nevedia, či budú hrať Pravou rukou bývalého slovenského reprezentanta počas jeho trénerského pôsobenia v Prešove bol asistent Jozef Kováč. Ten zatiaľ oficiálne stále pokračuje. „Zmluvu mám do 30. júna a čakám, ako veci dopadnú. Nikto nič nevie a klub sa kupuje už pol roka. Keby skutočne bol nejaký vážny záujemca, myslím si, že už dávno by to bolo zrealizované,“ vraví Kováč. V kádri z jesennej časti zostalo už len torzo hráčov. Mnohí odišli do iných klubov, buď na prestup alebo hosťovanie. „Rozsypala sa nám komplet obrana i útok. Odišli aj hráči zo zálohy,“ vyratúva Kováč.

V Prešove túžobne očakávajú nový štadión. Otázkou je, či bude mať na ňom kto hrať... (Autor: Viktor Zamborský)

„Všetci kluby v súťaži už trénujú a Prešov, ktorý by mal ísť príkladom nielen na východe ale na celom Slovensku, nie. Je to smutné. Majiteľ klubu mi odpísal, že klub v momentálnej situácii nevie zabezpečiť tréningový proces. Neviem, ako to mám chápať,“ krčí plecami. Myslieť na postup je - nielen podľa neho - v tejto chvíli utópia. Nastúpi v prípade dohrávania sezóny Prešov vôbec? „Dúfam, že áno a nedôjde to až do takej hanby, že trikrát prehrá kontumačne a vyradia ho zo súťaže. Toto snáď nikto nedopustí,“ zhrozil sa pri predstave krachu slávnej značky.

Bez peňazí, ale oduševnene Hoci Petráš zastával v Prešove aj pozíciu športového riaditeľa, podľa vlastných slov toho obaja tréneri museli riešiť oveľa viac. „V zime sme si pred tréningom na umelej tráve odhŕňali sneh. Museli sme prosiť o bežné veci, ako je napríklad kosenie ihriska. Aj sme sa na túto tému pohádali so správcom,“ tvrdí Kováč. Hráči vraj od leta minulého roka nedostávali prakticky žiadne peniaze. Tréneri aspoň niečo. „Klobúk dole pred chlapcami a ich prístupom. Napriek všetkému sme boli v hre o postup. V iných kluboch by už možno robili štrajky,“ vyhlásil Kováč.

Práve partia bola podľa neho základom pri prekonávaní problémov. Slová chvály má aj na realizačný tím. „O ´Picovi´ Petrášovi môžem hovoriť len v najlepšom. Je to férový človek, takých veľa na Slovensku nie je. Dal mi veľa priestoru na realizáciu a bolo mi cťou s ním spolupracovať. Celý realizačný tím bol výborný, či už oduševnený vedúci mužstva Peťo Barna alebo tréner brankárov Ivo Pilip, takisto dobrý človek,“ povedal. Župčany? Tisícnásobne lepšie Zaujímavosťou je, že obaja prešovskí tréneri pôsobili zároveň aj v neďalekých Župčanoch. U štvrtoligistu mali odlišné úlohy. Jozef Kováč bol hlavným trénerom a Peter Petráš hráčom tímu. Z historického hľadiska ide o neporovnateľné kluby. O to väčší je súčasný paradox. „Na Župčany mám len samé pozitíva. Sú tam do futbalu oduševnení ľudia, výborná hráčska partia. Ak by takí ľudia boli aj v Prešove, do dvoch rokov musí hrať Ligu majstrov,“ konštatuje Kováč. „V Župčanoch to bolo oproti Prešovu tisícnásobne lepšie. Klíma v kabíne je potom neporovnateľná,“ pridáva sa Petráš.

Aj Jelka je podľa neho príkladom toho, že tradícia nie je všetko. „Klub je malý, ale čo sa týka podmienok, mohol by hrať aj druhú ligu. Funkcionári sú do futbalu zanietení, chodia na každý tréning, pre hráčov robia maximum. Takých ľudí u nás nie je veľa, lebo dávať peniaze do futbalu je ako hádzať ich do studne. Ale v Jelke to funguje,“ hovorí. Osud klubu im nie je ľahostajný Peter Petráš ako hráč zažil Ligu majstrov na vlastnej koži. V drese Petržalky položil gólom základ pri pamätnom obrate Petržalky v skupinovej fáze na ihrisku Porta. Za Prešov odohral 115 súťažných stretnutí. Jeho poldruharočná trénerská misia, počas ktorej sa značnú časť nehralo, úspešná nebola.

Ligový zápas Tatran Prešov - Slovan Bratislava pred plnými tribúnami. Dnes len spomienka... (Zdroj: TASR)

„Robili sme maximum a vzhľadom na podmienky, v akých sme fungovali, sa za odvedenú prácu určite nemusíme hanbiť. Realizačný tím a ani hráči,“ vraví rodák z Vinohradov nad Váhom, ktorému klub z opačnej časti Slovenska prirástol k srdcu. „V správach som videl, že idú stavať nový štadión. Už bolo načase. Ľudia v Prešove si to zaslúžia. Akurát by bolo fajn, aby sa udržala aspoň tretia liga. Aby to nepadlo úplne na kolená, ako svojho času Petržalka, či Inter Bratislava. Na druhej strane, možno až keď to padne na dno, nájdu sa ľudia, ktorí futbal budú chcieť robiť,“ povzdychol si Petráš.