Zimomriavky a obrovská eufória. Amatéri zo štvrtej ligy šokovali Nitru

Praje si DAC alebo Ružomberok

Úspech malej dedinky v Slovnaft Cupe pripisuje tiež výbornej partii a kamarátskemu vzťahu medzi všetkými hráčmi.

„Škoda, že nemôžeme dlhšie posedieť. Všetci sme amatéri a ráno ideme do práce. Uvidíme, kto si zajtra vybaví voľno a budeme improvizovať,“ smial sa a pokračoval:

„V týchto ligách je futbal v prvom rade o partii, až potom o niečom inom. Je jedno, kto dá gól, dôležitý je tímový úspech.“

O súperovi Príbeliec v štvrtom kole bude rozhodovať žreb, prajú si opäť zástupcu Fortuna ligy.

„V regióne už hrali Slovan aj Žilina, možno by to teraz chcelo niečo nové. Lákadlom by mohli byť napríklad Dunajská Streda alebo Ružomberok. Necháme sa však prekvapiť, každý z ligy by bol super. Najmä pre ľudí, ktorí prišli v hojnom počte. Robíme to pre nich,“ uzavrel Mário Kurák.