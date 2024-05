Sú brankári čudáci? Chyba sa neodpúšťa. Aj keď ste frustrovaný, nikto o tom nesmie vedieť

Traduje sa, že hokejoví brankári sú iní. Vždy, keď to počujem, vyvolá to vo mne vášne, lebo si nepripadám divná a to „iní“ má vždy negatívny význam.

Byť brankár je náročná pozícia. Všetky deti očarí výstroj a chcú si to vyskúšať. Väčšinu to odradí, lebo to nie je až také cool a zároveň aj jednoduché, ako to vyzerá a občas to aj vie zabolieť. Preto nás zostáva len zopár, ktorým naozaj tento post učaruje.