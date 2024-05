Mali ste už zlý deň v práci? Aj hokejista je človek, nevydarený výkon musí hodiť za hlavu

Niektorí hráči sa o tom rozprávajú, nechajú si dobiť sebavedomie do ďalších zápasov od spoluhráčov, niektorým sa stačí vyspať a berú to, že príde nový deň. A niektorí potrebujú prejsť vlastnou hĺbkovou analýzou, aby opäť nadobudli sebavedomie.

Ponorme sa však do mysle hráča, ktorý nemá dobrý pocit zo svojho výkonu. Niektorí spoluhráči môžu dokonca spochybniť jeho schopnosti, či talent. Takýto hráč sa potrebuje čo najskôr dostať späť do pohody a opäť si dôverovať.

Najdôležitejšie však je, aby sa zlé zápasy neopakovali. Takmer každý hráč má nejaký rituál, ktorý opakuje, aby sa pred zápasom cítil dobre a podal čo najlepší výkon.

Reálne vysvetlenie pre to nemám. Osobne som si to odôvodnila tým, že som si vytvárala vždy len rovnaké a tým pádom aj komfortné a známe prostredie. Neexistovali žiadne elementy, ktoré by ma vyviedli z miery.