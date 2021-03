Ďalšiu knihu už nepridá. Zomrela novinárska legenda Eugen Magda

Športoví novinári vedeli, že keď im internet nedokázal pomôcť s informáciami z rokov minulých, majú dve možnosti. Zájsť do archívu alebo osloviť Eugena Magdu.

Bolo to v jeseni 2018. Krátko po tom, čo pokrstil už svoju šestnástu knižnú publikáciu. Na trávniku košického štadióna v Čermeli k tomu došlo symbolickým spôsobom, trávou z futbalového ihriska.

„Samozrejme. Napríklad predminulý víkend som bol v Trebišove na stretnutí druhej ligy so Skalicou. Pripomenul som si rok 1955, keď v Trebišove hrala Tatabánya a v jej bráne chytal Grosics, člen legendárneho Aranycsapatu,“ chŕlil zo seba s úsmevom.

Človek sa nestačil čudovať, s akou vervou a nasadením sa púšťa do práce, hoci už nemusel.

Ja ako novinárske ucho a on ako velikán tohto fachu sme debatovali asi hodinu. A bolo by o čom aj týždeň.

Stačilo by spomenúť jeho účasť pri triumfe Slovana Bratislava v Pohári víťazov pohárov 1969 i množstvo ďalších pamätných zápasov, cestu 1. FC Košice pri postupe do skupinovej fázy Ligy majstrov, alebo to, ako viedol tlačovku pri návšteve Pelého na Slovensku v roku 1994.

Ak by ešte ostal čas, dalo by sa to dotknúť jeho funkcionárskej dráhy, Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka, Zlatej medaily SFZ a ďalších ocenení, ktoré za svoj mimoriadne aktívny život získal.

Fakty, fakty, fakty. To bol pre Eugena Magdu vždy základ. Ešte aj to, že Európu precestoval krížom-krážom mal podložené presnými údajmi. Navštívil 26 krajín a 68 európskych miest.

Žeňo, zostaneš navždy v našich spomienkach!