Ďalšia tragédia na ceste. Počas tréningu zomrel mladý cyklistický reprezentant

"Mladý cyklista trafil kameň, ktorý ho rozhodil. Narazil do kamióna, ktorý ho práve obchádzal a potom narazil do zábradlia vedľa cesty. Pri tom utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," informuje portál biker.sk

Mladý cyklista bol synom bývalého slovenského reprezentanta a majstra republiky v časovke jednotlivcov z roku 2003.

"Prišlo k tomu, čo roky hovoríme politikom, no stále do vetra. Ak by bola dodržaná 1,5-metrová vzdialenosť pri predbiehaní cyklistov, tak by k tejto tragédii neprišlo. Veď ten kamión letel aspoň stovkou a cyklisti išli 60 až 70-kilometrovou rýchlosťou," povedal pre zoznam.sk jeden z funkcionárov Slávia Trenčín Cycling Academy.