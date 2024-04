Bátovská Fialková ohlásila návrat. Dcérka je ako za odmenu, ale logistiku máme level milón, vraví

Vlani na jar neisto oznámila, že od biatlonu potrebuje pauzu. Všetko však do seba zapadlo, keď PAULÍNA BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ zistila, že je tehotná. Pokračovanie v športovej kariére nevylúčila, ale bolo prirodzene, že ak sa vráti, nemusí to byť hneď v ďalšej sezóne.

Už niekoľko týždňov po pôrode však volala Martinovi Bajčičákovi, či by jej nepomohol s prípravou a návratom k biatlonu. Bez jeho pomoci by do toho vraj nešla. A svoj diel má na tom aj dcérka Romana.

„Ak by nebola taká výborná parťáčka, nad návratom by som možno neuvažovala. Skutočne je toto dieťa za odmenu. Necítim sa byť taká unavená,“ vraví Bátovská Fialková.