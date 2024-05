V zime prekvapil, bol lídrom Svetového pohára. Teraz čaká talentovaného Slováka dôležitý krok

BRATISLAVA. Kráľovnou biatlonovej sezóny a najúspešnejšou reprezentantkou sa stala Ema Kapustová, ktorá v sezóne vybojovala štyri medaily na troch šampionátoch. Ukázala svoj veľký potenciál aj vo Svetovom pohári. Pri jej výsledkoch a úspechoch trochu zanikli úspechy 19-ročného Jakuba Borguľu. Ako nováčik v juniorskej kategórii absolvoval výbornú sezónu. Dokonca prvé preteky vyhral a dlho bol na čele Svetového pohára medzi juniormi. „Keď som sa dostal na čelo, bolo to aj pre mňa veľké prekvapenie. Určite som to nečakal. Ale bola to pre mňa nová motivácia do tréningu. Chcel som aj neskôr nadviazať na dobré výsledky a udržať si prvú priečku, no nevyšlo to. Nakoniec som skončil tretí, s čím som veľmi spokojný,“ hovoril Borguľa pre Sportnet.

V pozícii lídra Svetového pohára boli za posledné roky len najväčšie osobnosti ako Anastasia Kuzminová či Petra Vlhová. V slovenskom športe je to výnimočné. „ Chcel som si to udržať, no sústreďoval som sa najmä na svoje výkony a na ďalšie súťaže,“ doplnil. Borguľa je pre biatlon veľkým prísľubom. V juniorských IBU Cupoch sa dokázal umiestniť v prvej desiatke. Na majstrovstvách Európy bol v uplynulej sezóne štvrtý. Len sekundu za medailou. Potvrdzuje, že má potenciál bojovať s najlepšími. V behu je jeden z najlepších. Jeho výkony však brzdí nevyrovnaná streľba. V tomto ohľade je presným opakom Kapustovej, ktorá aj za nepriaznivých podmienok dokáže trafiť všetky terče.

Jakub Borguľa skončil na 5. mieste na MS v letnom biatlone 2023. (Autor: Igor Stančík)

„Nikdy som nebol dobrý strelec. Nie je mi to také prirodzené. Niekedy sa mi darí na to sústrediť viac, nie vždy to vyjde. Ale keď mám dobrú streľbu, tak je z toho dobrý výsledok. Verím, že do budúcna sa mi to podarí stabilizovať,“ vraví. Nevyrovnané strelecké výkony sa najviac prejavili počas majstrovstiev sveta v Otepää. V individuálnych súťažiach bola jeho maximom 20. priečka, kde minul tri terčíky. Pritom v úvode sezóny dokázal bojovať o víťazstvo. Výsledky zo šampionátu Borguľu škreli.

„Mrzelo ma to teraz, že mi šampionát nevyšiel. Najmä preto, že som mal v sezóne dobré výsledky a darilo sa mi aj na majstrovstvách Európy. Streľba však šla práve na MS dole,“ spomína. Borguľa je pritom dvojnásobným majstrom sveta. Za predchádzajúce dve sezóny sa nestalo, že by sa z MS vrátil bez medaily. Posunie sa o kategŕoiu vyššie V budúcej sezóne ho čaká už postupný prechod medzi mužov, hoci bude mať stále 20 rokov a mohol by naďalej súťažiť medzi juniormi. Dokonca ešte dve ďalšie sezóny.

„V budúcej sezóne by som chcel absolvovať oveľa viac súťaží s mužmi, pretože tam nebudem jeden z najrýchlejších. Na trati sa môžem s niekym potiahnuť, no bude to najmä lepšie pre získanie skúseností,“ vraví. Zatiaľ je reálne, že absolvuje seniorský IBU Cup. Vo Svetovom pohári by sa však tiež mohol objaviť. Hoci to nebude zrejme v individuálnych súťažiach. Podľa trénerov by už mala na Svetových pohároch nastupovať aj mužská štafeta. V uplynulej sezóne to bola utópia, keďže vo Svetovom pohári štartovali za Slovensko len dvaja seniori – Tomáš Sklenárik a Damián Cesnek. Ich v úvode sezóny doplnil junior Matej Badáň.