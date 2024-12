V Jasnej bola ako doma, potešila ju aj Vlhová. Ljutičová zvládla chvíľu, ktorú si vysnívala

"Slovenskí fanúšikovia ma podporovali a vytvorili výbornú atmosféru. Som nadšená. Bolo to ako doma," vravela v januári Zrinka Ljutičová.

"Premiérové víťazstvo Zrinky Ljutičovej bolo len otázkou času. A napísať to nie je žiadna arogancia," uviedlo periodikum Sportske novosti.

"Bol to rock and roll na lyžiach. Prvé miesto s takým náskokom si zaslúžila. Tento raz nemala konkurenciu," doplnil pre STVR Timotej Zuzula.

Myslím si, že bude trvať nejaký čas, kým si to uvedomím," uviedla Ljutičová v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS).

"Videla som, že som prvá a to bolo jediné, čo ma zaujímalo. Keď som však videla ten odstup, tak som si iba povedala: Čo? To nedáva zmysel.

V rakúskom stredisku zvládla aj novú situáciu, keďže prvýkrát bola po prvom kole v pozícii líderky. Priznala, že ako malé dievča si túto chvíľu často predstavovala a dá sa povedať, že si ju vysnívala.

"Je vtipné, že keď sa to naozaj stalo, tak som si na to spomenula. Zvyčajne nie som príliš nervózna, ale tentokrát to bolo veľmi ťažké," priznala.

Riskovala a takmer urobila chybu

Ljutičová mala výhodu v tom, že trať prvého kola postavil jej otec a tréner Amir. Navyše, vyžrebovala si výhodné číslo dva.

"Trať bola vo výbornom stave a bránky postavil môj otec. Nedohadovali sme sa o tom, iba mi povedal: Toto bude trať pre teba, zaútoč. Boli tam podobné zmeny rytmu, aké sme trénovali," prezradila Ljutičová.