Brignoneová zajazdila skvelé druhé kolo, výhrou zdramatizovala boj o malý glóbus

Vo švédskom stredisku Are zvíťazila pred domácou Sarou Hectorovou (+0,33 s) a Švajčiarkou Larou Gutovou Behramiovou (+0,40).

"Cítila som sa dobre od rána, tu v Are to mám rada. Išla som naplno, nemala som čo stratiť. Ďakujem aj svojmu tímu, odviedol skvelú prácu," uviedla 33-ročná Talianka.

V celkovom hodnotení stráca Brignoneová na Švajčiarku 286 bodov. Gutová Behramiová bude z vedúcej pozície bojovať aj o sezónne trofeje za zjazd a super-G a má najväčšiu šancu získať svoj druhý veľký glóbus celkovej víťazky SP.

Do konca sezóny čaká na lyžiarky päť súťaží. Tretia Američanka Mikaela Shiffrinová stráca 445 bodov a po zranení kolena by sa mala vrátiť do súťažného kolotoča v nedeľnom slalome.

V tejto disciplíne vedie celkové poradie so 630 bodmi pred Slovenkou Petrou Vlhovou (505), ktorú však vyradilo do konca sezóny zranenie kolena.