1.Sara Hectorová (SWE) 1:10,942.Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,613.Federica Brignoneová (ITA) +1,164.Marta Bassinová (ITA) +1,395.Julia Scheibová (AUT) +1,456.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,587.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,708.A.J. Hurtová (USA) +1,819.Clara Direzová (FRA) +2,3310.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +2,4211.Franziska Gritschová (AUT) +2,4612.Camille Rastová (SUI) +2,4613.Paula Moltzanová (USA) +2,6314.Stephanie Brunnerová (AUT) +2,9715.Neja Dvorniková (SLO) +3,0716.Ragnhild Mowinckelová (NOR) +3,1417.Cassidy Grayová (CAN) +3,3518.Lara Colturiová (ALB) +3,5719.Ricarda Haaserová (AUT) +3,5920.Kristin Lysdahlová (NOR) +3,5921.Ana Buciková (SLO) +3,6922.Michelle Gisinová (SUI) +3,7523.Lena Dürrová (GER) +3,7824.Elisabeth Kappaurerová (AUT) +3,8125.Elisa Platinová (ITA) +3,8626.Britt Richardsonová (CAN) +3,8727.Roberta Melesiová (ITA) +3,8928.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +4,1729.Asja Zenereová (ITA) +4,3430.Simone Wildová (SUI) +4,38