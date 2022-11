Vlhová má v Levi šancu na pódium, prvá Nemka má výrazný náskok

LEVI. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou svoju prvú jazdu v novej sezóne Svetového pohára. Vo fínskom Levi sa jej v predošlých rokoch mimoriadne darilo a šancu na pódium má aj tentokrát.

Rodáčka z Liptovského Mikuláša síce nepredviedla svoju najlepšiu jazdu, ale po vystúpeniach prvých 30 pretekárok sa usadila na štvrtom mieste.

"Úprimne, mohlo to byť trošku lepšie. Som rada, že mám prvé kolo za sebou a teraz sa musím pozrieť na to, kde som bola rýchla a kde pomalá. Budem sa to snažiť vylepšiť v druhom kole," povedala Vlhová pre JOJ Šport.