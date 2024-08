Magoni trénuje ďalšiu Slovenku. Pri prvom tréningu mala motýliky v bruchu

Slovenská lyžiarka REBEKA JANČOVÁ má pred sezónou nový cieľ. Chce sa naplno sústrediť na preteky Svetového pohára. Pomáhať jej v tom bude nový tréner Livio Magoni.

Dvadsaťjedenročná rodáčka zo Zvolena je zo spolupráce nadšená. „Pre mňa ako mladú pretekárku je náročné, aby som sa dostala k trénerovi, ktorý má skúsenosti zo Svetového pohára,“ uviedla v rozhovore pre Sportnet.

V rozhovore sa dozviete: Ako prišlo k spolupráci s Magonim?

Aký bol prvý spoločný tréning?

V čom jej Talian môže pomôcť?

Aký cieľ si stanovili na ďalšiu sezónu?

Prečo zmenila značku lyží?

Aký má plán na začiatok sezóny?

Vlani ste mali prvýkrát v kariére svoj vlastný tím, predstavili ste sa na dvoch zastávkach Svetového pohára v Jasnej a v Söldene. Čo vám priniesla minulá sezóna?

Sezóna mi dala veľmi veľa skúseností, najmä do budúcna. Svetový pohár je miesto, kam sa chcem postupne dostať a bojovať v ňom. Najlepšie, čo môžem spraviť pre budúcu kariéru, je to, že môžem vidieť pretekársky kopec a dievčatá, ktoré na ňom jazdia. Čím častejšie budem kopec vidieť, budem ho lepšie poznať. Lyžiarky, ktoré jazdia Svetový pohár, môžu byť na takomto kopci i šiestykrát. Je to niečo iné.

Rebeka Jančová. (Autor: TASR)

Takisto i snehová podložka je iná. Kopec je pripravený inak ako na bežných pretekoch. Väčšinou je viac ľadový a náročný. Je veľmi podstatné to vidieť a zažiť. Je to niečo iné, na čo nie som zvyknutá. Aj to je tento rok jeden z cieľov, pretože som zmenila svojho hlavného trénera. Zostal však so mnou Filip Baláž, ale pripojili sme sa k Liviovi Magonimu do jeho lyžiarskej akadémie. Môj šéftréner je vlastne Livio Magoni. Na základe toho, čo videl, chce, aby som štartovala v čo najviac pretekoch Svetového pohára v obrovskom slalome.

Ako prišlo k spolupráci? Navrhol to i zväz a sám Livio. Povedal, že si ma vie predstaviť vo svojej akadémii. Pre mňa ako mladú pretekárku je náročné, aby som sa dostala k trénerovi, ktorý má skúsenosti zo Svetového pohára. Niekoľko dievčat tam aj dostal. Má za sebou úspechy a vie, čo to predstavuje, aby sa lyžiar prebojoval až do Svetového pohára. Je to výnimočné. Zohnať takéhoto trénera je veľmi ťažké. Som veľmi vďačná, že môžem byť v akadémii a spolupracovať s ním.

Livio Magoni viedol i olympijskú šampiónku Petru Vlhovú. Spolupracoval aj s Martinou Dubovskou, Katharinou Liensbergerovou alebo Metou Hrovatovou. (Autor: TASR)

Ako vyzerá jeho lyžiarska akadémia? Koľko žiakov má? Je to celkom komplikované. Je to v podstate zamerané na mňa. V prípade, že je so mnou aj nejaké staršie dievča, tak na nás spoločne. Cez leto s nami boli pomocní tréneri, ktorí si vzali i svoje deti, ktoré trénujú. Magoni radí aj im, ale nie je tam vyslovene pre deti. Je tam hlavne pre mňa. V približne mojom ročníku je tam talianska lyžiarka Emma Wieserová, ktorá v súčasnosti reprezentuje Nemecko.