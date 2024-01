ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v Jasnej 2024 LIVE (1. kolo)

JASNÁ. Petra Vlhová dnes ide 1. kolo sobotného obrovského slalomu v domácom stredisku Jasná.

Slovenská lyžiarka sa predstaví na trati ako štvrtá v poradí, preteky odštartuje talianska pretekárka Federica Brignoneová.

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová bude štartovať ako siedma v poradí, čím uzavrie elitnú skupinu lyžiarok.

„Veľmi sa teším, že budem na domácom kopci. Samozrejme, je to zväzujúce. Mám však dosť skúseností na to, aby som sa s tým vedela popasovať a aby to dopadlo dobre,“ uviedla Petra Vlhová pred podujatím v Jasnej.